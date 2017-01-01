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Как и какие налоги будут платить украинцы в 2019 году

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Увеличатся налоги на элитные авто и большие квартиры. Минимальная ставка единого соцвзноса также повысится.
Какие налоги будут платить украинцы в 2019 году
Какие налоги будут платить украинцы в 2019 году
depositphotos.com

В 2019 году украинцы должны будут оплатить налог на недвижимость за 2018 год в размере максимальной ставки в 1,5%. То есть в этом году нужно будет выплатить 55,8 грн за кв м (3723х1,5%), а за 2019 уже 62,6 грн (4173х1,5%), передают Финансы. 

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По решению местной власти порог площади, которую нужно оплатить, может увеличиваться, но закон предусмотрена площадь в 60 кв м для квартиры и 120 кв м для дома.

За дорогие автомобили (старше 5 лет, суммой от 1,5 млн грн) также нужно будет заплатить налог в размере 25 тыс грн. Стоимость автомобиля определяется в зависимости от марки машины и других характеристик, которые указывает Министерство экономического развития и торговли. 

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Минимальный социальный взнос вырос с 819 до 918 грн, но ставка осталась на уровне 22%. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении максимальной зарплаты, которую сейчас составляют 15 минималок, с которой выплачивают взнос.

В 2019 году увеличат размер стипендий, которые подлежат налогообложению, до 2690 грн, а налог на страховые выплаты из-за границы совсем уберут. 

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Со следующего года за каждого неоформленного работника придется заплатить около 125 тыс 190 грн из-за увеличения размера минимальной зарплаты.

Ранее сообщалось, что налогов на доходы выплачено больше, чем требовалось на 1,5%. Граждане перевыполняют план по уплате налогов.

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Теги: налоги, налог на элитные авто, ЕСВ, налог на недвижимость, транспортный налог, налог на стипендии, зарплата в конвертах
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