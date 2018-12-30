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Украинцы чувствует себя счастливее всего с момента независимости страны

Комментариев: 3
Социологическое исследование показало, что за 23 года украинцы чувствуют себя счастливее всего.
В 2018 году индекс счастья украинцев выше всего
В 2018 году индекс счастья украинцев выше всего
depositphotos.com

Исследование Института социологии показало, что с 1995 года украинцы впервые чувствуют себя наиболее счастливыми, передают Финансы со ссылкой на заявление социолога Ирины Бекешиной. 

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Социальное самочувствие измеряют каждый год с 1995 года с помощью специального индекса, который состоит из 20 пунктов. В 2018 году этот индекс показал 50 на 50 удовлетворенных и неудовлетворенных жизнью граждан Украины.

Так, 53% в 2017 году не хватило медицинской помощи, а в 2018 году показатель снизился до 43%. Отпуск не проводили 62% в 2017 году, а в 2018 только 54%. Полноценного времяпрепровождения не было у 49% украинцев в 2017 году, а уже в 2018 году эта цифра сменилась на 44%. 

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52% украинца в 2017 году отметили, что они не имеют возможности питаться так, как хотят, но в 2018 году показатель снизился до 43%.

Ирина Бекешина связывает такие цифры с уменьшением требований людей.

"Такая гипотеза может быть, что у людей просто меньшие потребности, но противоречит один показатель. Лучший за все годы показатель "хватает на все необходимое" - было 11, а стало 18. То есть, я не говорю, что все люди, но примерно половина - это негативное самочувствие, но люди стали зарабатывать больше и очевидно и показатель интегрального самочувствие повысился", - объясняет Ирина. 

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Позитивные изменения по мнению экономистов зависят от увеличения количества украинской продукции, а также удовлетворением от безвизового режима и лоукостов, которые позволяют чаще путешествовать за границу.

Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.

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Теги: индекс счастья, Украина, исследования, Институт социологии
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Комментариев (3)
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Boxerogos    03.01.2019, 13:41
Оценка:  +1
Boxerogos
Вот что безвиз животворяще-туристический с нашим народом делает!!!
гость  (аноним)  03.01.2019, 13:38
Оценка:  +1
гость
Я например только в вышнванках хожу и мне хватает минималки) Нов квартира и машина мне не нужны! Это идолы загнивающего капитализма))))
нафнаф    03.01.2019, 13:35
Оценка:  +1
нафнаф
окно Овертона, наглядный пример, когда Вам пытаются впарить дичь изо дня в день.То рейтинг супервырос,то счас все самые счасливые....
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