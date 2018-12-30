Какие лекарства и услуги украинцы получат бесплатно в 2019 году

МОЗ обновило список бесплатных препаратов и услуг диагностики болезней.

В 2019 году обновится список бесплатных лекарств и медицинских услуг depositphotos.com

Правительственная программа "Доступные лекарства" предлагает гражданам получить необходимые препараты, подав заявку на них. Список медицинских лекарств был обновлен Министерством охраны здоровья 2 января.

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Так, было обновлено оптово-отпускные цены на лекарства для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетов 2 типа и бронхиальной астмой. Прием заявок стартовал в тот же день и продлится до 11 января 2019 года.

Реестр участников, получающих лекарства обновляется, потому действующие участники должны снова подать заявления.

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Также отмечается, что с июля 2019 года Национальная служба здоровья оплатит 54 диагностические и лечебные услуги, которыми можно будет воспользоваться по направлению от терапевта, педиатра или семейного врача бесплатно.

Приносить дополнительно шприцы, перчатки, вату или плетку для рентгена не нужно будет, также, как и оплачивать саму услугу. На программу выделено 2 млрд гривен.

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Планируется, что услуга оплатит 12 новых анализов (дополнительно к уже имеющимся 8), маммографию и 5 видов рентгена (грудная клетка, суставы, хребет, кости и околоносовые пазухи), эхокардиографию, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста на определение сердечно-сосудистых заболеваний, 6 видов УЗД, 4 вида биопсии, удаление новообразований (мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах).

В услуги входит эндоскопические исследования и операции одного дня (пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов).

Ранее сообщалось, что аптечка украинцев в среднем подорожала на 6% с начала года. Эксперты заявляют, что лекарства украинцев стали дороже в среднем на 11,3 гривны с начала 2018 года.