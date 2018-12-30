Норма потребления газа: Почему завышают и как с этим бороться

Облгазы повысили нормы потребленного газа, а тем, у кого нет счетчиков, приходиться платить больше.

Как бороться с доначислениями за газ depositphotos.com

Облгазы повышают нормы потребления голубого топлива, а те, кто не оформил индивидуальные счетчики должны платить больше. Но возмущение растет вместе с показателями, так как нормы являются старыми, утвержденными еще в 1996 году, передают Факты.

Читай также: Газ в Украине дешеветь не будет – Марунич

Эксперты отмечают, что еще после 2000х годов норма была пересмотрена и насчитывала трижды меньший показатель. То есть выставленные нормы в квитанциях являются просто способом заработать сверхприбыль.

С несправедливостью начислений можно бороться с помощью установления полного аудита облгазов и нового вычисления актуальных норм потребления.

Простым потребителям советуют устанавливать счетчики на газ, тем более, что их установка уже включена в тарифы. Если газовая компания отказывается, можно установить за свой счет и требовать компенсации, или писать заявления в облгазы для установки за их счет. Если снова отказ, стоит судиться.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления. Глава Нафтогаз считает, что облгазы незаконно начисляют дополнительные объемы газа потребителям.