Новые уловки аферистов: Воровство с помощью номеров, соцсетей и счетов

Мошенники нашли новый способ заработка в Украине.

Новая схема воровства выглядит следующим образом: сначала поступает много звонков, якобы по объявлению или просто по ошибке. Кому-то вы перезваниваете, а кому-то нет. Через несколько часов оказывается, что сим-карта заблокирована, аккаунты в соцсетях взломаны, а из банковских счетов пропали все деньги.

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Как воруют номера и что происходит после, разобрался Обозреватель с помощью Национальной полиции Украины.

После шквала звонков, мошенники звонят оператору и блокируют карту, называя последние контакты сотруднику компании. С помощью номера телефона можно взломать почту, аккаунты и банковский счет.

Попасть в базу данных мошенников можно даже при вызове такси, или оставив свой номер в любой открытой форме на сайтах в интернете. Базы данных можно купить в интернете по 2-20 копеек за номер.

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Самым важным для мошенника является получить ответный звонок от владельца, это поможет ему назвать номер при попытке его закрыть.

В качестве эксперимента журналисты попытались восстановить случайный номер Vodafone. При разговоре оператор всегда задает стандартные три вопроса: два номера, на которые вы чаще всего звонили, сумма последнего пополнения и сумма на счете. Проверка провалилась.

Но если мошенник часто названивал и сможет примерно назвать сумму на счету, то "восстановить" номер ему удастся.

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В полиции говорят, что аферы с номерами участились. Так, например, Юлия Устыменко, жительница Днепра, получает частые подозрительные смс после объявления на сайте OLX.

"Я заметила, что если долго не продавать, а потом разместить свой номер, приходит СМС: "Вы выиграли – перезвоните", или "Ваш номер может быть заблокирован – перезвоните". Я не знаю, с какой целью, никогда не перезванивала. Возможно, что легче всего просто скопировать номер телефона с OLX и продать кому-то за эти 5-20 коп.", – рассказала девушка.

Чтобы не попасться к мошенникам, эксперт в сфере кибербезопасности Макси Очкун советует завести второй "финансовый" номер, который будет привязан к важным соцсетям и банковским картам. А второй номер можно смело оставлять на сайтах и давать друзьям или коллегам.

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Особенно важно не перезванивать, когда звонят с незнакомых номеров, а также можно сообщать своему оператору о подозрительных смс, чтобы номер не «восстановили» в случае чего.

"Если послушать операторов, сейчас номера так защищены, что вообще нереально их взломать. Но мы в качестве эксперимента пробовали с несколькими коллегами. Взломать номер проще, чем достать почту из почтового ящика соседа. То, что точно могу утверждать: сложно взломать тот номер телефона, который мало кто знает. Поэтому, если вы действительно дорожите им, то раздавайте всем подряд свои персональные данные", – советует Максим Очкун.

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