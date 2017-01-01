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Как украинцы могут заработать на снеге

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Тракторы арендуют коммунальщики, предлагают 300 грн за час.
Снег как бизнес: Как заработать в плохую погоду
Снег как бизнес: Как заработать в плохую погоду
depositphotos.com

В снежное время в магазинах распродают все – лопаты, щетки и ледоступы, передает Сегодня. Купить такие можно от 45 грн до 300 грн за пару. Если улицы еще очищают, то дворы залиты льдом и присыпаны снегом. Чтобы почистить машину с утра господин Валентин приобрел себе безопасную обновку на обувь, ведь вокруг машины нужно обойти не раз. 

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Откопать машину нужно с помощью щетки и лопатки, то обязательно лежит в багажнике господина Игоря. Например, лопаты стоят от 40 до 700 грн за штуку. А вот за снегоуборочные лопаты придется отдать от 3 до 22 тыс гривен. Антизамерзающая жидкость для замков и прочего стоит от 50 грн.

"Оно то тает, то примерзает. Занимаюсь вот так каждое утро", - говорит Игорь Фесенко.

И, конечно, в снежную погоду плата увеличивается у эвакуаторщиков. А трактористам дают 300 грн за час, причем нанимают как обычные граждане, так и коммунальные сервисы.

Ранее сообщалось, что Укравтодор больше не будет заделывать ямы на дорогах. Ямочный ремонт - это временные, аварийные меры, а не полноценное восстановление дороги. В Украине намерены отказываться от таких ремонтов.

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Теги: снег, снежная погода, как заработать на снеге, продажа, дополнительный доход
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