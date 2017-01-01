Как безопасно и правильно вернуть товары в магазин
После Нового года множество людей приносят свои подарки на возврат. Как поменять товар, если на руках только товарный чек, выяснили телеканал Украина.
Читай также: Украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию
Эксперт Максим Несмиянов вместе с корреспонденткой провели эксперимент по возврату мультиварки с товарным чеком.
Отмечается, что причина возврата может быть любая, главное подтверждение того, что товар не использовался. Об этом говориться в законе о защите прав потребителя. Все, что нужно это написать заявление на возврат.
Читай также: Как вернуть налоги, уплаченные в бюджет
"Ну просто не понравилось даже по дизайну ... Мы с радостью меняем, если видим, что она новая и не была в эксплуатации, даже после 14 дней. Почему бы не поменять на ту модель, которая нравится клиенту?", – реагирует на возврат руководитель отдела Александр.
После 5 минут ожидания, деньги вернули. Но это правило касается не всех товаров.
"Согласно закону, нельзя возвращать нижнее белье, фармацевтику, ювелирные украшения, подарочные сертификаты", - объясняет Максим.
Ранее сообщалось, что украинцам разреши возвращать лекарства в аптеку. С Нового года можно возвращать лекарства, которые не были открыты и использованы.
Полная версия правил