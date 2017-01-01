Как безопасно и правильно вернуть товары в магазин

Эксперты дали советы как получить деньги за ненужные презенты.

После Нового года множество людей приносят свои подарки на возврат. Как поменять товар, если на руках только товарный чек, выяснили телеканал Украина.

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Эксперт Максим Несмиянов вместе с корреспонденткой провели эксперимент по возврату мультиварки с товарным чеком.

Отмечается, что причина возврата может быть любая, главное подтверждение того, что товар не использовался. Об этом говориться в законе о защите прав потребителя. Все, что нужно это написать заявление на возврат.

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"Ну просто не понравилось даже по дизайну ... Мы с радостью меняем, если видим, что она новая и не была в эксплуатации, даже после 14 дней. Почему бы не поменять на ту модель, которая нравится клиенту?", – реагирует на возврат руководитель отдела Александр.

После 5 минут ожидания, деньги вернули. Но это правило касается не всех товаров.

"Согласно закону, нельзя возвращать нижнее белье, фармацевтику, ювелирные украшения, подарочные сертификаты", - объясняет Максим.

Ранее сообщалось, что украинцам разреши возвращать лекарства в аптеку. С Нового года можно возвращать лекарства, которые не были открыты и использованы.