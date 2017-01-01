Все, что нужно знать о монетизации субсидий: Как, кому и когда

Первое время монетизация пройдет только для новичков, а все деньги выплатят летом.

С 1 января стартовала монетизация субсидий, которую Министерство соцполитики планирует официально завершить 1 октября 2019 года. Кто имеет право на монетизацию, как ее получить выяснили Сегодня.

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Монетизация субсидий имеет три этапа. Первый этап начался 1 января, когда люди впервые обратились за госпомощью. Как отмечает Андрей Рева, министр соцполитики, таких людей планируется не более 100 тыс, так как в основном люди успели оформить субсидии до начала сезона 2018-2019.

Таких семей насчитывается 5 млн, для них монетизация начнет работать только с 1 мая. Для людей, которые получают субсидии и летом (30%), нужно подать заявление вновь.

Чтобы переоформить монетизацию с 1 октября 2019года все остальные могут подать документы. Если этого не сделать, то помощь начислена не будет.

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Так, после обработки заявления и назначения помощи, на получателя откроют счет в Ощадбанке. Деньги, полученные на счет, автоматически будут снимать за оплату газа, тепла, электроэнергии, воды и прочего. Каждый раз при начислении и оплате банк будет присылать SMS-уведомления о всех движениях денег, и только в июне, после окончания отопительного сезона, при наличии сэкономленной суммы можно будет получить оставшиеся деньги на текущие счета на свое усмотрение.

Министерство соцполитики планируют давать субсидии на расходы на установку, облуживание и замену счетчиков воды и тепла, а также на расходы на абонентское обслуживание для потребителей ЖК-услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

В декларации о доходах теперь должна быть указана информация о сумме алиментов, уплаченных членами домохозяйства.

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Виртуальные три прожит минимума для трудоспособных (5763 грн) на каждого из неработающих трудоспособных не включены в доходы семьи при рассмотрении заявления на субсидию, если они длительное время болеют, являются онкобольными, нарко- и алкозависимыми (с документально подтвержденным диагнозом).

Антон Левицкий, консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития, утверждает, что система слишком сложная, и эффективнее всего было бы начислять субсидии по среднему потреблению услуг для каждого получателя, а по окончании отопительного сезона их корректировать по факту.

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“Ныне поставщики услуг получают данные от потребителей, отправляют их в Минсоцполитики, где быстро должны рассчитать сумму субсидий для 5 млн хозяйств, подать данные в Минфин, получить деньги, перечислить их на 5 млн счетов в Ощадбанк, затем банк рассчитается с поставщиками, — анализирует Левицкий. — Все это должно работать, как часы, ведь из-за сбоев у людей появятся долги, их могут лишить субсидий, потом придется долго доказывать свою правоту“, - объясняет эксперт.

Андрей Никончук, независимый эксперт, опасается обманов со стороны неработающих, которые могут брать справки о алкозависимости, чтобы получить помощь.

“Первые итоги будут не ранее чем через месяц, но то, что власти обещают выдать деньгами все сэкономленное, радует“, — резюмировал Никончук.

Ранее сообщалось, что стало известно, как владельцы элитного жилья получали субсидии. С помощью манипуляций с регистрацией места жительства можно получать субсидии даже владельцам элитного жилья.