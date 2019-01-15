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Где дешевле перезимовать украинцам – дома или в теплых краях

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Украинские путешественники уверяют, что провести зиму в Азии или Африке не дороже, чем в Украине.
Украинцы все чаще зимуют в теплых странах
Украинцы все чаще зимуют в теплых странах
depositphotos.com

Все больше украинцев стремятся проводить зиму в теплых краях, куда и как они уезжают, выяснили Сегодня.

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Марина и Тарас Ковальчук уже были в десяти странах, где в некоторых из них провели всю зиму. Тарас работает профессиональным фотографом и в чужих странах работает. Он рассказывает, что к работе и проживанию в чужой стране нужно готовиться тщательно.

“Сначала бронируете на два-три дня какой-нибудь отель. Эти дни – ваша акклиматизация. Можно за это время взять в аренду мотобайк и посмотреть, подходит ли вам вообще это место“, – рассказывает Тарас.

В Азии, например, мопед считается основным видом транспорта, а арендовать его можно за 1 тыс грн в месяц. Впрочем, бензин там дешевле в 2 раза. Фрукты можно купить в 3 раза дешевле, чем в Украине, а рыбу просто у рыбаков.

Самым дорогим считается проживание, где, например, в отеле оно будет составлять 150-200 долларов в месяц. Дешевле можно поискать у местных, как рассказал Юрий Шевченко, фотограф, который сэкономил так 800 евро за последнюю поездку.

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“Самое дорогое – это перелет. Находиться там недорого. Хотя бы потому, что там очень добрые люди. В прошлом году мы поселились у одной пары, им где-то за 60, дети учатся... Мы снимали второй этаж огромного дома“, – рассказывает Юрий.

Так, журналисты Сегодня сравнили стоимость проживания в зимний сезон в Украине и в теплых странах, таких как Африка и Азия. Выяснилось, что цены примерно одинаковые.

Сложности будут только у тех, кто привязан к месту работа. Но дизайнеры, IT-сотрудники, флористы, рыбаки и фотографы более всего могут ощутить разницу между зимой в Украине и в теплых странах.

Цены на проживание в зимний период примерно одинаковы в Украине и в теплых странах
Цены на проживание в зимний период примерно одинаковы в Украине и в теплых странах
Сегодня

Ранее сообщалось, на чем можно сэкономить в путешествии, чтобы потратить всего 5 тыс грн в Турции.

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Теги: зима в украине, теплые края, проживание за границей, зимовка в теплых краях
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Pулевой    15.01.2019, 13:46
Оценка:  +1
Pулевой
Очередной призыв оставить Украину в поисках лучшей жизни?Спасибо,записал!
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