Субсидиантов проверять будут – Кабмин

Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.

Кабинет министров поддержал проект Закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", который сможет урегулировать все правовые и организационные основы верификции, передает пресс-служба Министерства финансов.

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"Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Для этого достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты", - рассказал Юрий Джигир, заместитель министра финансов.

Он уверяет, что средств на социальные выплаты, заложенных в бюджет-2019, будет достаточно с учетом повышения цен на газ.

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"Но помощь должны получить те, кто действительно в ней нуждается. Ведь налогоплательщики не должны платить коммунальные услуги за граждан, которые покупают автомобили стоимостью свыше 1,3 млн грн или акции на сумму 26,2 млн грн", – продолжил Джигир.

Отмечается, что в 2018 году Минфин дал 7,5 млн рекомендаций, которые позволили проверить 6 млн получателей субсидий и льгот, которые предотвратили неэффективное использование как минимум 14 млрд грн бюджетных денег.

Ранее сообщалось, что проверять переселенцев по соцвыплатам незаконно: Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу Кабмина.