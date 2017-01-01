Где лучше всего хранить сбережения: Советы от народных депутатов

Нардепы Рады пожаловались, что им не хватает средств.

Сегодня выяснили у народны депутатов, куда они вкладывают сбережения и где лучше всего хранить деньги населению.

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Депутат Народного фронта Максим Поляков рассказал, что не может ничего посоветовать, так как свободных денег у него нет.

"Зарплата тратится на жизнь", – говорит Поляков.

Сверхприбыли нет и у Олега Петренко из БПП.

"У меня точно не выходит слишком монетизировать свою работу в Раде", – уверяет депутат.

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Свободных средств нет и у Максима Бурбака (Народный фронт), а вот Сергей Хлань (БПП) поделился, что свои наличные он хранит в сейфе.

Сергей Березенко из БПП хранит деньги в гривневом депозите, но признался, что понятия не имеет на каких условиях.

"Этим занимается моя жена. Какие-то деньги есть на депозитах", – рассказывает Березенко.

Самый полный ответ рассказал бывший банкир Руслан Демчак, который сейчас состоит в Блоке Петра Порошенко.

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"Номер один – облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – они полностью гарантируются государством. Номер два – недвижимость. У нас цена намного ниже, чем в мире, думаю, это будет хорошая инвестиция. И номер три – депозиты в украинских банках", – говорит Демчак и признается, что сам уже купил ОВГЗ.

Он отмечает, что такие государственные облигации принесут гарантированный доход около 19%, что больше, ем в гривневых депозитах.

Ранее сообщалось, куда вложиться в Украине людям в 20 и в 40 лет: отложить на пенсию или инвестировать в госдолг