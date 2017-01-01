Сколько украинцев уже экономят с помощью счетчиков на отопление: Инфографика

Минрегиона подсчитали, сколько счетчиков установлено в разных областях Украины.

В Украине в декабре счетчиками тепла было оснащено 77,5% жилых зданий и 77,7% нежилых depositphotos.com

В декабре 2018 года в Украине 77,5% жилых зданий и 77,7% нежилых были оснащены счетчиками тепла, передает Domik.ua со ссылкой на Минрегионстроя.

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Больше всего счетчиков в жилых зданиях установлено в Черкасской (98%), Николаевской (97,4%) и Винницкой (92,2%) областях. Меньше всего установили в Тернопольской (15,3%), Луганской (24,4%) и Кировоградской (44,7%) областях.

В нежилых помещениях больше всего оказалось счетчиков тепла в Николаевской (100%) и Винницкой (94,3%) областях. А самые плохие показатели оказались в Житомирской (50,5%) и Киевской (59,6%) областях.

Первое место по счетчикам в жилых помещениях заняла Черкасская область domik.ua

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м.