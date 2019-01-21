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За зарплату в конвертах будут отнимать субсидии

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ГФС для борьбы с теневой экономикой будет сотрудничать с полицией и Минсоцполитики.
Украинцев лишат субсидии за неофициальное трудоустройство
Украинцев лишат субсидии за неофициальное трудоустройство
depositphotos.com

Евгений Бамбизов сообщил, что без субсидий останутся те, кто устроен неофициально, то есть получают зарплату в конвертах, передает Обозреватель.

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"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.

Евгений очень рассчитывает на социальную отвественность работодателей по отношению к работникам.

"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.

Ранее сообщалось, что субсидиантов будут проверять. Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.

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Теги: субсидии, проверки, льготы, госпомощь, субсидианты, проверки субсидиантов, Минсоцполитики, гфс, зарплата в конверте, теневая экономика
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Boxerogos    21.01.2019, 18:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Те,кто получает зарплату неофициально,при равных условиях,получает как минимум на 22% больше,чем те,кто имеет официальную зарплату,и недополучает 22% в виде налогов,мечтая о пенсии.В гробу я видел ваши пенсию и субсидию!
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