За зарплату в конвертах будут отнимать субсидии

ГФС для борьбы с теневой экономикой будет сотрудничать с полицией и Минсоцполитики.

Евгений Бамбизов сообщил, что без субсидий останутся те, кто устроен неофициально, то есть получают зарплату в конвертах, передает Обозреватель.

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"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.

Евгений очень рассчитывает на социальную отвественность работодателей по отношению к работникам.

"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.

Ранее сообщалось, что субсидиантов будут проверять. Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.