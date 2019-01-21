За зарплату в конвертах будут отнимать субсидии
Евгений Бамбизов сообщил, что без субсидий останутся те, кто устроен неофициально, то есть получают зарплату в конвертах, передает Обозреватель.
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"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.
Евгений очень рассчитывает на социальную отвественность работодателей по отношению к работникам.
"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.
Ранее сообщалось, что субсидиантов будут проверять. Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.
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