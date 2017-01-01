Первая остановка в Азии? Откройте Сингапур

Вы хотите начать свое путешествие внутрь азиатского континента? Начните с одного из самых незаурядных и вдохновляющих мест - Сингапура, который часто называют дверью в Азию. Почему стоит и как туда попасть? Подробнее!



Сингапур - неожиданность на каждом шагу!

Почему Сингапур часто называют одним из самых интересных мест в мире? Стоит начать с того, что это одновременно город, государство и остров. Связанная с ним также интересная легенда Мерлиона, то есть чудовища с головой льва и туловищем рыбы. По легенде он несколько раз спасал сообщество, которое проживало на территории Сингапура.

В благодарность она провозгласила Мерлиона покровителем города - Сингапур называют также городом льва (simha - лев и pura - город). Это азиатское государство выделяется также правдивой смесью культур. Здесь чувствуется влияние китайской, индийской, малазийской, но также и европейской культуры. На данный момент в Сингапуре проживает более 5,5 млн жителей (разных этнических групп). Что интересно, в городе льва действует несколько родных языков в т.ч. Мандаринский, английский и малазийский. Разнородности ему создает уникальный климат. Все это идеально дополняют современные технологии, внедренные в азиатскую традицию. Стоит также упомянуть, что Сингапур - это одно из самых безопасных мест в мире. Это место из будущего, которое вы можете посетить уже сегодня!

Исключительность этого места подтверждает также его привлекательное расположение. Сингапур находится в юго-восточной Азии (137 км к северу от экватора). Благодаря этому здесь нет времен года - температура колеблется от 25 ° C даже до 33 ° C, при относительно влажном воздухе. Протяженность его береговой линии - это более 190 км, с северной стороны его отделяют от Малайзии воды пролива Джохор, а с южной - Сингапурский пролив от Индонезии. Исключительную привлекательность добавляют коралловые рифы, которые часто растут в прибрежных водах. Итак, когда лететь в Сингапур? Благодаря замечательным климатическим условиям - это идеальное место, которое можно посетить в любое время, ведь там всегда хорошая погода.

Сингапур, то есть место для всех!

В Сингапуре находится офис Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, и он входит в такие организации как Всемирная торговая организация, Азиатский банк развития, Международный банк реконструкции. Благодаря этому это второе (после Японии) наиболее развитое государство в Азии. Это также один из крупнейших портов в мире. Постоянные инвестиции в инновации и современные технологии оказывают значительное влияние на развитие во многих областях не только в азиатском регионе, но и во всем мире. Поэтому Сингапур - это также место, в котором найдется каждый бизнесмен. Однако его исключительность также в большой открытости и ряде интересных развлечения для всех - поэтому это также место, интересное для путешествия с семьей или для пар.

Что стоит увидеть в городе льва? Свое путешествие стоит начать с наиболее характерного места, то есть Марина Бэй (включая финансовый центр) - это захватывающий дыхание пейзаж, окруженный футуристической архитектурой. Если вас интересует история и культура Сингапура - настоящая жемчужина это National Museum of Singapore. А если вы хотите почувствовать настоящий климат и смесь культур в городе льва, стоит посетить Chinatown (колыбель китайской культуры), Arab Street (культура Ближнего Востока) и Little India (это однозначно самая яркая улица в Сингапуре).

Стоит также посетить:

- Gardens by the Bay

- S.E.A Aquarium

- Сингапурский фестиваль гурманов (фестиваль, который проходит ежегодно на границе июля и августа)

Сингапур - как туда добраться? Откройте аэропорт Чанги

Лучшее решение - это конечно самолет! Тем более, что Польские авиалинии LOT предлагают прямые сообщения из Варшавы (аэропорт Шопена) в Сингапур (аэропорт Чанги). Как попасть из Украины в Польшу? И в этом случае оптимальным способом будет самолет - Польские авиалинии LOT предлагают прямые сообщения из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Варшаву. Перелет из столицы Польши в Сингапур продолжается менее 15 часов. Перелет обслуживают одни из самых современных самолетов в мире Дримлайнер. Поэтому вы можете рассчитывать на высокий комфорт и удобство во время путешествия на азиатский континент. Конечно, по желанию, вы можете выбрать один из классов: LOT Economy Class, LOT Premium Economy или LOT Business Class. Путешествие из Варшавы вы заканчиваете на так называемой первой остановке Азии - в аэропорту Чанги. Это один из 5 важнейших аэропортов на азиатском континенте. Почему первая остановка? Поскольку аэропорт Чанги, благодаря совершенному сочетанию с другими государствами Азии - это прекрасное место для продолжения путешествия. Из аэропорта Чанги можно улететь, среди прочего, в Индию, Китай, Японию, Таиланд, Индонезию, Малайзию, но также и Австралию или Новую Зеландию. Благодаря многим развлечениям (в т.ч. детская площадка, бесплатные экскурсии в Сингапур) время ожидания на пересадку станет настоящим удовольствием. В завершение стоит упомянуть, что аэропорт Чанги ежегодно обслуживает более 55 млн пассажиров.

Вы хотите стать следующим и уже сегодня открыть Сингапур и начать свое путешествие в глубину Азии? Билеты на прямые сообщения из Варшавы в Сингапур находятся, среди прочего, на странице www.lot.com.