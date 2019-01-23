Украинцам заплатили по субсидиям в 1,4 раза меньше
В 2018 году в Украине компенсация затрат семей на оплату ЖК услуг по общим показателям стала в 1,4 раза меньше, чем в 2017, что почти на 1,3 млрд грн меньше, сообщается в пресс-службе Государственной статистики. В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,98 млрд грн.
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Так, субсидии было назначено более 6,5 млн домохозяйствам, что на 25,8% выше, чем годом ранее.
В декабре средний размер субсидии на одну семью составил 713 грн, что на 28,8% меньше, по сравнению с выплатами в 2017 году.
Также, отмечается, что данные показатели рассчитывались без учета временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.
Ранее сообщалось, что за зарплату в конвертах будут отнимать субсидии. ГФС для борьбы с теневой экономикой будет сотрудничать с полицией и Минсоцполитики.
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