Украинцам заплатили по субсидиям в 1,4 раза меньше

Общая сумма расходов на субсидии в 2018 году сократилась на почти 1,3 млрд грн.

В 2018 году украинцам не доплатили 1,3 млрд грн по убсидиям по сравнению с 2017 годом depositphotos.com

В 2018 году в Украине компенсация затрат семей на оплату ЖК услуг по общим показателям стала в 1,4 раза меньше, чем в 2017, что почти на 1,3 млрд грн меньше, сообщается в пресс-службе Государственной статистики. В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,98 млрд грн.

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Так, субсидии было назначено более 6,5 млн домохозяйствам, что на 25,8% выше, чем годом ранее.

В декабре средний размер субсидии на одну семью составил 713 грн, что на 28,8% меньше, по сравнению с выплатами в 2017 году.

Также, отмечается, что данные показатели рассчитывались без учета временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Ранее сообщалось, что за зарплату в конвертах будут отнимать субсидии. ГФС для борьбы с теневой экономикой будет сотрудничать с полицией и Минсоцполитики.