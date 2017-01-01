Как будут верифицировать субсидиантов в Украине

Госвыплаты будут мониторить с помощью нового механизма.

В Украине будут собирать данные о субсидиантах depositphotos.com

Председатель Министерства финансов Украины Сергей Авраменко заявил на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения, что новая платформа для внедрения верификации государственных выплат почти готова, передает UBR.

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Законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат" должен способствовать справедливости системы социального обеспечения повышению адресности госвыплат и оптимизации бюджетных расходов.

Новый закон будет определять полномочия органов, которые осуществляют госвыплаты, определить основные этапы верификации и перечень данных, которые используются для верификации и мониторинга госвыплат, а также урегулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа данных, полученных от субъектов предоставления информации.

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Законопроект уже поддержали и в Пенсионном Фонде, но они настаивают на том, что его нужно усовершенствовать по ряду вопросов, в частности это некорректные данные в госреестрах или вовсе их отсутствие (регистрация смерти за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, вопросы транслитерации и прочее).

Также их беспокоят отсутствие механизма возврата госвыплат внутренне перемещенным лицам, которые были прекращены не по их вине и отсутствие информационного обмена наборами актуальных данных, например, информацией о потерянных паспортах, которые затем были найдены.

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Уже после доработки законопроект будет отправлен на рассмотрение и регистрацию в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что субсидиантов будут проверять. Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.