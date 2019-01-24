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Субсидии и пенсии выплатят одновременно – Рева

Комментариев: 1
Выплата пенсий и субсидий назначена на 1 марта.
Пенсии и субидии будут выплачивать одновременно
Пенсии и субидии будут выплачивать одновременно
depositphotos.com

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил 112 Каналу, что синхронизация выплат монетизации субсидий на оплату ЖК услуг и выплата пенсий стартует с 1 марта 2019 года. 

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Он объяснил, что монетизации субсидии превратила ее не в госпомощь, а в социальную выплату.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - сказал министр. 

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Рева отметил, что 75% людей, которые получают субсидии являются пенсионерами.

"Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через Укрпочту. Напрашивается вывод сам собой, - выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий", - отметил Андрей Рева.

Ранее сообщалось, как будут верифицировать субсидиантов в Украине с помощью нового механизма.

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Теги: субсидии, госвыплата, пенсии, монетизация субсидии, Андрей Рева, Минсоцполитики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2019, 15:32
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гость
Спорим что это будет разово, перед выборами, тогда кто мешал уже с 1 февраля выплачивать?
А тут еще...В Украине запретили этиловый спирт
Правда отдельную партию, но перед выборами право не стоило...
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