Украинцам увеличили размер суточных на командировку

Сумма выросла почти на 100 грн.

Фонд социального страхования сообщил, что в Украине будет повышен размер суточных на командировку, передает ТСН. Согласно расчетам, на данный момент размер выплат должен становить одну десятую от минимальной зарплаты, то есть 417 грн.

Читай также: На работу в теплые края: ТОП-5 привлекательных вакансий за рубежом

Так, от 60 до 417 грн в сутки составляют расходы на проезд, проживание и пропитание сотрудников в командировке в пределах Украины. А вот за границей каждый календарный день командировки должен оплачиваться в размере 80 евро/сутки в зависимости от страны.

Ранее сообщалось, что детенизация зарплат принесла госбюджету 1,3 млрд. С сентября 2018 года в бюджет, в частности, доначислено более 590 млн гривен налога на доходы физических лиц.