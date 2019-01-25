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Минималку в июле хотят повысить до 7 тыс грн

Комментариев: 8
Также депутаты хотят повысить и прожиточный минимум.
Минималку в Украине предложили увеличить до 7 тыс грн летом 2019 года
Минималку в Украине предложили увеличить до 7 тыс грн летом 2019 года
depositphotos.com

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект, который призывает увеличить размер минимальной заработной платы с 4173 грн до 7 тыс грн уже с 1 июля 2019 года, передает UBR. 

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Вместе с тем, депутаты предлагают увеличить размер прожиточного минимума с 1853 грн до 3385 грн. с 1 марта, и с 1 декабря до 3893 грн.

Чтобы законопроект приняли, потребуется 226 голосов народных депутатов.

Свое предложение они объясняют беспокойством о росте коммунальных тарифов, которые будут повышены в 2019 как минимум один раз в мае, повышении цен на ключевые продукты питания. Также депутаты сравнили зарплаты украинцев и самой бедной страной ЕС – Болгарией, где наши 271 евро в 2,2 раза меньше. 

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Они уверены, что поступления ЕСВ в госбюджет увеличатся, потому денег на повышение социальных стандартов хватит.

Отмечается, что внесение проекта является рекламной акцией перед парламентскими выборами, так как большинство депутатов вряд ли его поддержат.

Ранее сообщалось, как повышение минималки повлияет на цены и налоги. Эксперт объясняет влияние увеличения минимальной заработной платы на доходы государственных и местных бюджетов.

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Теги: минимальная зарплата, минималка, минимальная зарплата в 2019, повышение минималки, повышение минимальной зарплаты в украине, народные депутаты
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Не минималку надо повышать, а коммуналку снизить.
GreenPeace!    25.01.2019, 14:45
Оценка:  0
GreenPeace!
Рост минималки-это пополнение бюджета.Вот только работадатели разорятся с такими налогами.Будет зарплата падать,сокращения и зп в конверте процветать.
GreenPeace!    25.01.2019, 14:48
Оценка:  0
GreenPeace!
Скоро,в Киеве,зарплата будет у всех 8000 тысяч.Приезжие едут и едут.Так что,перебирать работой не придется...и зарплатой тоже.
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:42
Оценка:  +1
гость
В преддверии выборов можно много чего наобещать...
Boxerogos    25.01.2019, 14:30
Оценка:  +2
Boxerogos
Если будет минималка 7000 гривен,то после уплаты всех налогов в размере 22%,работник будет получать на руки 5460 гривен.Очень большие деньги!!!)))))))
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:28
Оценка:  +4
гость
Весь малый и средний бизнес разорится.Налоги вырастут космически. У вас там в раде вообще блядь с мозгами напряг?
vitaliitkachenko    25.01.2019, 14:38
Оценка:  -2
vitaliitkachenko
все также говорили когда поднимали с 1600 до 3200. ниче, директора фирм меньше машин купяи себе
st2    25.01.2019, 14:42
Оценка:  +1
st2
яких фірм? Гімно з голови витряси! Мова йде про маленький бізнес, цехи по 2-10 людей, які живуть на сторонніх замовленнях і часто не мають грошей оренду платити, не те що податки. Нічний тариф на електрику прибрали, ціни на електрику в 2 рази вищі, ніж для квартир... Дадуть мін.7000 - кінець.
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