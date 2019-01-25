Минималку в июле хотят повысить до 7 тыс грн

Также депутаты хотят повысить и прожиточный минимум.

Минималку в Украине предложили увеличить до 7 тыс грн летом 2019 года depositphotos.com

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект, который призывает увеличить размер минимальной заработной платы с 4173 грн до 7 тыс грн уже с 1 июля 2019 года, передает UBR.

Читай также: За 2018 год на депутатах-прогульщиках сэкономили 16 млн грн

Вместе с тем, депутаты предлагают увеличить размер прожиточного минимума с 1853 грн до 3385 грн. с 1 марта, и с 1 декабря до 3893 грн.

Чтобы законопроект приняли, потребуется 226 голосов народных депутатов.

Свое предложение они объясняют беспокойством о росте коммунальных тарифов, которые будут повышены в 2019 как минимум один раз в мае, повышении цен на ключевые продукты питания. Также депутаты сравнили зарплаты украинцев и самой бедной страной ЕС – Болгарией, где наши 271 евро в 2,2 раза меньше.

Читай также: В Украине реальная зарплата выросла на 13% - Рева

Они уверены, что поступления ЕСВ в госбюджет увеличатся, потому денег на повышение социальных стандартов хватит.

Отмечается, что внесение проекта является рекламной акцией перед парламентскими выборами, так как большинство депутатов вряд ли его поддержат.

Ранее сообщалось, как повышение минималки повлияет на цены и налоги. Эксперт объясняет влияние увеличения минимальной заработной платы на доходы государственных и местных бюджетов.