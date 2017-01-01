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Сколько денег на руках у украинцев: Инфографика

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Количество наличных в обращении в Украине за 2018 год выросло до 400,1 млрд грн.
В Украине наличными в обращении находится 2,2 млрд грн банкнотами и 13,1 млрд грн монетами
В Украине наличными в обращении находится 2,2 млрд грн банкнотами и 13,1 млрд грн монетами
depositphotos.com

Национальный банк Украины отметил, что рост экономики Украины сказывается на увеличении объема наличных денег в обращении, что необходимо при увеличении потребности в деньгах как средствах расчета. Так, за 2018 год количество наличных выросло на 10,7%, то есть до 400,1 млрд гривен, передает 24 Канал. 

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Отмечается, что в среднем один украинец имеет 69 банкнот и 293 монеты, а самой популярной купюрой являются 200 грн, которая составляет 22,8% от всех банкнот в Украине. Самой популярной монетой являются 10 копеек, а это 29% от всех выпущенных монет. 

"Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные", – добавили в Нацбанке.  

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Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году.

Менее всего монет номиналом 2 грн (0,4%), и купюр в 20 гривен (4,4%).

В среднем один украинец имеет 69 банкнот и 293 монеты
В среднем один украинец имеет 69 банкнот и 293 монеты
bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что банки не захотели обменять испорченные доллары украинцам. Банкноты принимают только на инкассо и с огромными комиссиями.

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