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OLX назвал типичного украинского интернет-покупателя: Инфографика

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Что чаще всего приобретали украинцы в 2018 году.
Типичный покупатель в среднем тратит 1820 грн на шоппинг онлайн
Типичный покупатель в среднем тратит 1820 грн на шоппинг онлайн
depositphotos.com

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За прошедший 2018 года количество покупателей в интернет-просторах увеличилось на почти 500 тыс людей, передает ITC.ua, то есть на данный момент в Украине онлайн скупается около 7 млн человек.

Так, за 2018 год всего товаров приобрели у 7 млн продавцов со средним чеком в 1820 грн, что на 200 грн больше, чем в 2017. Самыми популярными товарами оказались техника и одежда (47%), а за ними последовали детские товары и электроника. На 24% чаще стали покупать транспортных средств.

Чаще всего украинцы приобретали технику и одежду
Чаще всего украинцы приобретали технику и одежду
itc.ua

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Портрет типичного покупателя онлайн описывает 26-35 летнего украинца, который в 6 из 10 случаев заходит на сайт продаж с телефона и имеет средний доход в 5160 грн. Отмечается, что 3 из 4 посетителей работают.

Всего за год сайт посетили на 26 млн уникальных посетителей больше, то есть это примерно каждый второй украинец, среди них 53% мужчин и 47% женщин.

3 из 4 покупателей онлайн работают
3 из 4 покупателей онлайн работают
itc.ua

Ранее сообщалось, как покупают онлайн в Украине и в мире. Украинцы покупают технику, а в мире приобретают книги.

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Теги: онлайн-шопинг, покупки онлайн, онлайн-магазины, онлайн-безопасность, покупки в интернете, портрет покупателя, портрет онлайн-покупателя
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