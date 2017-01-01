OLX назвал типичного украинского интернет-покупателя: Инфографика

Что чаще всего приобретали украинцы в 2018 году.

Читай также: Мошенники в сети: Жертвами становятся торговцы в интернете

За прошедший 2018 года количество покупателей в интернет-просторах увеличилось на почти 500 тыс людей, передает ITC.ua, то есть на данный момент в Украине онлайн скупается около 7 млн человек.

Так, за 2018 год всего товаров приобрели у 7 млн продавцов со средним чеком в 1820 грн, что на 200 грн больше, чем в 2017. Самыми популярными товарами оказались техника и одежда (47%), а за ними последовали детские товары и электроника. На 24% чаще стали покупать транспортных средств.

Чаще всего украинцы приобретали технику и одежду itc.ua

Читай также: Украинцы жалуются на непродовольственные товары, но довольны продуктами

Портрет типичного покупателя онлайн описывает 26-35 летнего украинца, который в 6 из 10 случаев заходит на сайт продаж с телефона и имеет средний доход в 5160 грн. Отмечается, что 3 из 4 посетителей работают.

Всего за год сайт посетили на 26 млн уникальных посетителей больше, то есть это примерно каждый второй украинец, среди них 53% мужчин и 47% женщин.

3 из 4 покупателей онлайн работают itc.ua

Ранее сообщалось, как покупают онлайн в Украине и в мире. Украинцы покупают технику, а в мире приобретают книги.