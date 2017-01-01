Налоговая соцльгота: Что это, кто и как может получить - Советы ГФС

Получить дополнительные льготы могут граждане, работающие неполный рабочий день и родители с двумя, или больше детьми.

Социальная налоговая льгота предоставляется работникам с неполным рабочим днем и родителям 2 и более детей depositphotos.com

Татьяна Федченко, заместитель начальника управления - начальник отдела администрирования налога с доходов физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС рассказала в интервью, что работники с неполным рабочим днем и родители двоих (или больше) детей могут подать заявление в бухгалтерию предприятия и получить налоговую скидку.

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"Социальная льгота - это возможность плательщика уменьшить начисленную сумму месячной зарплаты на размер такой льготы. То есть зарплата уменьшается на сумму льготы и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц", - пояснила Татьяна Федченко.

Размер льготы составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году это - 960 грн 50 коп (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

Каждый работающий человек, получающий заработную плату и платящий налоги имеет право на льготу, но должен соответствовать некоторым условиям.

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"Налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплаты, если ее размер не превышает сумму, равную месячному прожиточному минимуму, который действует на 1 января отчетного года для дееспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной до 10 гривен. В 2019 году сумма ограничения составляет 2 тыс 690 грн", - говорится в сообщение о первом условии.

Второе условие говорит о применении только к заработной плате, а не других доходах.

"То есть предприниматели не могут претендовать на налоговую льготу. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и т.д.)", - подчеркнула Татьяна Федченко.

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Льгота должна применяться работодателем уже с дня подачи заявления и документов, подтверждающих право на использование.

Ученики, студенты, аспиранты и прочие не смогут получить льготу, так как получают стипендию.

И последнее, соцпомощь предоставляется только по одному месту работы.

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"Если лицо работает на нескольких предприятиях, она может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление", - отметила Татьяна Федченко.

Отмечается, что некоторые категории плательщиков могут получить льготу в большем размере, например, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, чернобыльцы I и II категорий, инвалиды I и II групп, а также ветераны войны, в частности, участники боевых действий.

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Особенный порядок предоставления предусмотрен для родителей нполнолетних. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и более детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка. Например, для матери с двумя детьми она будет составлять не 960 грн 50 коп, а 1 тыс. 921 грн, с тремя - 2 тыс. 881 грн 50 коп.

"При этом лишь для одного из родителей предельный размер зарплаты, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет", - поясняют в сообщении ГФС.

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