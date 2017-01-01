Как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году: Инфографика

Экономика страны растет, а квалифицированные работники уезжают.

Экономисты утверждают, что украинцев ожидает существенное повышение зарплат по двум главным причинам: рост экономики страны и отток квалифицированных кадров за границу, передают Сегодня.

Отмечается, что больше платить будут не всем, а востребованным кадрам.

К 2021 году средняя зарплата в Украине должна достичь 12 835 грн Сегодня

"С 2019 года минималка вновь выросла на 12%, на 15—17% увеличится средняя зарплата, — прогнозирует Никитченко. — Есть предпосылки для повышения на 20—25%, ведь экономика растет. Но из-за выборов бизнес будет осторожнее с увеличением расходов, а работники станут реже менять работу, ожидая, пока закончится период неопределенности.

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Общая тенденция — высокопрофессиональные сотрудники будут цениться все больше из-за роста экономики на фоне оттока мозгов и умелых рук за границу. Поэтому работодателям придется устанавливать зарплаты для хороших менеджеров, специалистов и даже водителей не ниже тех, что они могут получить, например, в Польше. А вот низкоквалифицированные кадры не получат особого прибавления", - объясняет исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Бизнесу придется повышать зарплаты, чтобы сохранить персонал.

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"На рынке труда — большой дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий: станочники 5-6 разряда, водители фур. Например, дальнобойщик уже не будет работать меньше чем за 25 тыс. грн в месяц.

Поэтому рост зарплат — не заслуга нашего правительства, а реалии рынка. Для "белых воротничков" ситуация сложнее, так как конкуренция высокая, а уровень их заработка зависит от конечных результатов, например, от объема продаж. А здесь преуспевают единицы", - рассказал Олег.

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По мнению Олега Пендзина все больше работников будут требовать официальных зарплат, чтобы заработать хорошую пенсию, и работодатели будут вынуждены согласиться.

Ранее сообщалось, что по данным правительства в 2018 году средняя зарплата в Украине составила 10 тыс грн. Показатель минимальной зарплаты вырос в 2,8 раза.