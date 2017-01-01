Быстрые кредиты для простых граждан: Угрозы и 700 процентов в год

За кредитный год по процентам из 1 тыс грн набегает 17 тыс грн.

За кредит в 1 тыс грн в случае неуплаты придется через год отдать 17 тыс грн facebook.com

За 2018 год компаний по предоставлению мгновенных кредитов выросло еще на 3,5 тысячи, а всего украинцы взяли 24 млрд грн в кредит. Сколько придется возвращать за одолженные деньги и почему названивают с просьбой заплатить, если кредит никогда не брали, разбирались ТСН, попытавшись взять в кредит 1 тыс грн на 15 дней.

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После подписания договора проценты начисляются за день. Отмечается, что это 2% в день, но неопытный человек обращает внимание на маленькую цифру, а не на срок. Так, это 50% в месяц и 700% в год.

“Смотрите, вы можете оформить тысячу под 0,1 копейка в день. За 15 дней у вас получается гривна пятьдесят. Вы можете продлить еще на 15 дней, но продолжение уже будет по 21 гривне“, - поясняют в кредитной лавке.

Пока оформляли заявку, к сумме добавили еще обязательную страховку.

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“А что это такое? Зачем вы так рискуете собой? Как вы будете выскакивать из этой долговой ямы?“ - удивляется адвокат в ответ на приход журналистки.

Отмечается, что при подписании договора нужно указывать номер телефона двух поручителей, которым в последствии будут звонить при невозвращении долга. Например, номер известного в Киеве акушер-гинеколога записали без ее ведома.

“Мошенница, которая когда-то рожала у нее в 2001 году. Это было 18 лет назад. Она брала кредиты. Прессовали, “вы должны вернуть деньги“, “продадим ваше имущество“. Выходит любой человек, которому по работе раздаешь визитки может нарваться на мошенника“, - говорит Александр Мочалов, муж пострадавшей.

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Адвокат Лаврентий Царук советует ни в коем случае не отдавят ни за кого деньги, и не вестись на запугивания, так как принудительно взыскать деньги в Украине может только исполнительная служба.

“Сразу поймите, что это незаконно. Чтобы действительно стать поручителем и отвечать за долги другого лица, надо самому собственно подписать это. То есть взять на себя ответственность. Если вы не подписывали бумаг, что вы беретесь за долги другого лица, то вы за них не отвечаете. Перед вами мошенники, которые звонят только для того, чтобы вас обмануть“, - говорит адвокат Лаврентий.

За сутки, взятая журналисткой 1 тысяча грн, превратилась в 1139 грн. При закрытии счета нужно обязательно взять бумажку-подтверждение закрытия счета, иначе долг будет накапливаться ежедневно в геометрической прогрессии.

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Так, журналисты выяснили, что за день не погашенного долга действует пеня в 25 грн, то есть 775 грн в месяц, плюс проценты и саму сумму, например, в 1 тыс грн, получается, что за год придется вернуть 17 665 грн, то есть более 1700% годовых.

Защититься от такой кредитной ямы сложно, лучше не брать кредит, так как на такие условия человек соглашается, подписывая договор. Единственное, что можно оспорить, это слишком большие проценты штрафных санкций.

“Эти штрафные санкции не должны превышать 50% тела кредита. И вот на этом очень часто финансовые компании играют не на пользу потребителей, а в свою пользу“, - говорит член Нацфинкомуслуг Александр Залетов.

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Он советует жаловаться в Нацфинкомуслуг, если с 1 тыс гривен кредита набежало более 600 гривен пени. Конечно, долг от этого не погаснет, а сама компания получит минимальный штраф в 17 тыс грн, или в лучшем случае лишится лицензии.

Такие компании обычно создаются опытными бывшими банкирами, которые умеют зарабатывать и знают, как обходиться с цифрами. Потому лучше всего будет не брать «быстрые» деньги, а подумать, сколько придется за них отдать.

Ранее сообщалось, что банки вышли на докризисный уровень по кредитованию. Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.