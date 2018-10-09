В случае месячного долга по коммуналке заберут субсидию

Такое решение приняли в связи с задолженностью ЖК услуг, которая до конца года может достичь 100 млрд грн.

В порядок назначения субсидий 6 февраля Кабинет министров внес изменения, включая 30-дневный срок просрочки за коммунальные платежи. Забрать субсидию за просрочку смогут только у тех, у кого сумма долга не меньше 20 необлагаемых минимумов (340 грн), передает UBR.

Также отказать в госпомощи не могут тем, у кого появился долг из-за самих чиновников, например, задержка монетизированных субсидий.

Кабинет министров внес изменения в порядок получения субсидии UBR.ua

Однако Госстат утверждает, что за прошлый год долги по коммуналке выросли на 23 млрд грн, то есть до 55,6 млрд грн, потому эксперты утверждают, что такой рост может свидетельствовать о недостаточной платежеспособности населения и несоответствию установленных тарифов с заработной платой.

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“При росте тарифов в конце 2018 - начале 2019-го на 23,5%, а также взятых обязательствах перед МВФ, повысить их еще на 20% с 1 мая этого года, бюджет на субсидии 2019 года уменьшен на 22,5% (на 16 млрд грн), а возможность его заблокирована обязательствами перед МВФ. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018 года (6,87 млрд грн), который, как всегда гасится из нового бюджета, в 2019 году украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 млрд грн, чего критически мало“, — рассказал ведущий аналитик ОО Общественный аудит Тарас Галайда.

Галайда утверждает, что такое решение принято в связи с меморандумом с МФВ, который предусматривает ограничить объем субсидий в пределах запланированного бюджета на 2019 год, в том числе путем сокращения социальных норм для расчета субсидий на ЖКУ в среднем на 11% (включительно с сокращением объема потребления газа с 4,5 куб м до 4 куб м на один кв.м отапливаемой площади и нормы централизованного отопления с 1 мая 2019).

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“Правительство уже понимает, что бюджет на субсидии в 2019 году крайне мал, и вложиться в него не выйдет, поэтому условия получения субсидии ужесточаются, с целью отсеять максимальное число семей. Основной причиной по которой отбирают субсидию, является долг за жк-услуги, поэтому именно это направление и ужесточается. Дальше нас ждет сокращение социальных нормативов (сокращение объема услуг на которые предоставляется субсидия). Если на конец 2018 года общий долг населения за ЖКУ составил 55,6 млрд грн, то к концу отопительного сезона, эта сумма возрастет минимум до 80 млрд грн. На данном уровне долги продержатся до осени, а к концу 2019 года мы выйдем на показатель в 100 млрд грн“, — заметил Тарас Галайда.

Ранее сообщалось, что как будут верифицировать субсидиантов в Украине. Госвыплаты будут мониторить с помощью нового механизма.