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Киевлян обяжут платить за воду по общедомовым счетчикам

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В феврале изменились принципы начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.
Изменились принципы начисления платежек за водоснабжение
Изменились принципы начисления платежек за водоснабжение
Корреспондент.net

В Украине 25 января 2019 года вступила в действие новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает КП Киевводоканал. 

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Отмечается, что методику утвердили 22 ноября 2018 года приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №315 в соответствии с требованиями закона Украины О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Согласно методике, для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления. А для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами. 

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Кроме этого, для каждого дома должен устанавливаться свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

Ранее сообщалось, как правильно экономить на коммуналке не только с помощью субсидий и льгот.

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Теги: вода, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, водоснабжение, коммуналка, Киевводоканал, коммунальные услуги, коммунальные платежи, квартирные счетчики, Холодная вода
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Комментариев (1)
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Миротворение    06.02.2019, 18:12
Оценка:  +2
Миротворение
Что за бред? Платить по своему счётчику,что потребили.А кто там чего нахимичил,пусть водоканал ищет.Это люди должны оплатить протечку в подвале,например?))))
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