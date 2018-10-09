Киевлян обяжут платить за воду по общедомовым счетчикам

В феврале изменились принципы начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

В Украине 25 января 2019 года вступила в действие новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает КП Киевводоканал.

Читай также: В случае месячного долга по коммуналке заберут субсидию

Отмечается, что методику утвердили 22 ноября 2018 года приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №315 в соответствии с требованиями закона Украины О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Согласно методике, для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления. А для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

Читай также: В Украине подорожали горячая вода и отопление

Кроме этого, для каждого дома должен устанавливаться свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

Ранее сообщалось, как правильно экономить на коммуналке не только с помощью субсидий и льгот.