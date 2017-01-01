Как менялись зарплаты украинцев за 5 лет: Инфографика

За пять лет средняя ожидаемая зарплата перегнала уровень средней предлагаемой зарплаты.

Как менялись зарплаты в Украине за 5 лет depositphotos.com

The Point провели исследование изменений уровней предлагаемой и ожидаемой заработных плат за последний пять лет – начиная с кризиса 2014 года до теперь.

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По результатам исследования они выяснили, что, начиная с 2015 года средняя ожидаемая зарплата выросла и перегнала предлагаемую зарплату, и составила 7107 к 6652 грн. С каждым годом разрыв между ними увеличивался, и к концу 2018 года люди стали ожидать среднюю зарплату в 13 161 грн, когда как на рынке предлагают 11 767 грн.

"В целом соискатели при смене места работы стремятся закладывать больший «запас прочности», чем +10%, чтобы хватило на год-другой в ситуации, если новый работодатель не будет пересматривать зарплату. Они закладывают туда и инфляцию, и повышение аренды квартиры, и прочие статьи бюджета, и финансовые сюрпризы", - предполагают в The Point.

Средние зарплаты в 2014-2019 годах thepoint.rabota.ua

Отмечается, что в течении года больших перемен не происходит, а глобально уровни меняются в начале календарного года. Скорее всего такие результаты получены из-за роли бюджетирования, где многие работодатели закладывают сразу большой зарплатный плюс и несколько квартальных плюсов.

Так, с 4 квартала 2017 года по 4 квартал 2018 года рост средней зарплаты составил 2868 грн предлагаемых зарплат работодателями в вакансиях, и 2066 грн в ожиданиях соискателей.

Зарплаты в 2017-2018 поквартально thepoint.rabota.ua

Некоторые сферы предлагают зарплаты больше, чем в них ожидают, но в некоторых все совсем наоборот. В особенности, ожидания студентов и людей, начинающих карьеру, превышают предлагаемую зарплату на 33%. Похожая ситуация в сфере IT, медицине и здравоохранении.

Прирост средних и ожидаемых зарплат в разных сферах thepoint.rabota.ua

В областных особенностях не произошло никаких существенных изменений. Отмечается, что в Черновцах прирост ожидаемых зарплат увеличился почти на 25%, на 20% и 18% в Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумской областях. Менее всего выросли ожидания во Львовской области – на 14%.

Прирост средних и ожидаемых зарплат в разных областях thepoint.rabota.ua

Так, прирост ожидаемой заработной платы для Кропивницкого второй с конца, но и по приросту средней зарплаты город оказался в самом конце. На первом месте расположились работодатели Сумской области и Ровненской.

Прирост средних предлагаемых зарплат в 4 и 1 квартале 2018 года thepoint.rabota.ua

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