Сгущенка с "отравой": Как в Украине продают некачественные продукты

В сгущенку добавляют просроченный сахар.

Более 60% сгущенки вредны для здоровья, особенно для детей depositphotos.com

Украинцев все чаще "кормят" некачественными продуктами. Сегодня разобрались, какие продукты на украинских рынках являются самыми опасными из-за фальсификата.

Читай также: В Украине стало больше поддельных молочных продуктов - ассоциация

Например, чаще всего в сгущенку добавляют просроченный сахар, от чего более 60% этого продукта содержит химические добавки.

"Подменяют жир молочного происхождения немолочным. Они заменяют сахар, добавляют или сахарин, или аспартам. А детям до пяти лет это вообще не разрешено. Также добавляют диоксид титана в сгущенное молоко", – рассказывает глава ГО "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей" Максим Гончар.

Читай также: Масло или спред: Как проверить качество

Из-за высокого спроса на майонез, его также стали подделывать чаще. Сейчас его производят даже без яиц.

"Не докладывают яиц производители при выпуске майонезов. Есть еще понятие "майонезный соус" – он может быть низкой жирности, может быть вообще без яиц. И есть понятие "майонез" – там обязательно должны быть яйца", – поясняет эксперт Центра независимых потребительских экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

Читай также: Какие продукты подделывают чаще всех в Украине

Так, при выборе майонеза всегда стоит смотреть, есть ли там растительное масло, яйца, горчица, уксус и лимонная кислота. Также там могут присутствовать натуральные специи.

Часто также подделывают молочные продукты, включая сливочное масло.

"Сейчас нет проблем заменить в нем животные жиры растительными – пальмовым, кокосовым", – говорит Сидоренко, эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко.

Ранее сообщалось, что Украина рекордно импортировала пальмового масла. В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.