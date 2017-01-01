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Сгущенка с "отравой": Как в Украине продают некачественные продукты

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В сгущенку добавляют просроченный сахар.
Более 60% сгущенки вредны для здоровья, особенно для детей
Более 60% сгущенки вредны для здоровья, особенно для детей
depositphotos.com

Украинцев все чаще "кормят" некачественными продуктами. Сегодня разобрались, какие продукты на украинских рынках являются самыми опасными из-за фальсификата. 

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Например, чаще всего в сгущенку добавляют просроченный сахар, от чего более 60% этого продукта содержит химические добавки.

"Подменяют жир молочного происхождения немолочным. Они заменяют сахар, добавляют или сахарин, или аспартам. А детям до пяти лет это вообще не разрешено. Также добавляют диоксид титана в сгущенное молоко", – рассказывает глава ГО "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей" Максим Гончар. 

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Из-за высокого спроса на майонез, его также стали подделывать чаще. Сейчас его производят даже без яиц. 

"Не докладывают яиц производители при выпуске майонезов. Есть еще понятие "майонезный соус" – он может быть низкой жирности, может быть вообще без яиц. И есть понятие "майонез" – там обязательно должны быть яйца", – поясняет эксперт Центра независимых потребительских экспертиз "Тест" Нина Кильдий. 

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Так, при выборе майонеза всегда стоит смотреть, есть ли там растительное масло, яйца, горчица, уксус и лимонная кислота. Также там могут присутствовать натуральные специи. 

Часто также подделывают молочные продукты, включая сливочное масло.

"Сейчас нет проблем заменить в нем животные жиры растительными – пальмовым, кокосовым", – говорит Сидоренко, эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко.

Ранее сообщалось, что Украина рекордно импортировала пальмового масла. В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.

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