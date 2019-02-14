Украинцы стали пышно праздновать свадьбы: Эксперт поделился суммой

Теперь богатство праздника показывает бюджет, а не количество гостей.

Потратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов считается богато depositphotos.com

Руководитель столичного ивент-агентства Павел Ковчег рассказал, что украинцы любят праздновать свадьбы как можно богаче, передает Сегодня.

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"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов", – говорит Ковчег.

Он отметил, что старая традиция определения богатства свадьбы по количеству приглашенных гостей отмирает, а на ее смену приходит бюджет праздника.

"Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет он.

Ранее сообщалось, сколько денег потратят украинцы на День Влюбленных. Ожидается, что украинцы потратят в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.