Украинцы стали пышно праздновать свадьбы: Эксперт поделился суммой
Руководитель столичного ивент-агентства Павел Ковчег рассказал, что украинцы любят праздновать свадьбы как можно богаче, передает Сегодня.
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"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов", – говорит Ковчег.
Он отметил, что старая традиция определения богатства свадьбы по количеству приглашенных гостей отмирает, а на ее смену приходит бюджет праздника.
"Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет он.
Ранее сообщалось, сколько денег потратят украинцы на День Влюбленных. Ожидается, что украинцы потратят в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
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