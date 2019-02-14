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Украинцы стали пышно праздновать свадьбы: Эксперт поделился суммой

Комментариев: 3
Теперь богатство праздника показывает бюджет, а не количество гостей.
Потратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов считается богато
Потратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов считается богато
depositphotos.com

Руководитель столичного ивент-агентства Павел Ковчег рассказал, что украинцы любят праздновать свадьбы как можно богаче, передает Сегодня. 

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"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов", – говорит Ковчег.

Он отметил, что старая традиция определения богатства свадьбы по количеству приглашенных гостей отмирает, а на ее смену приходит бюджет праздника.

"Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет он.

Ранее сообщалось, сколько денег потратят украинцы на День Влюбленных. Ожидается, что украинцы потратят в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.02.2019, 17:07
Оценка:  0
гость
Просто стали лучше жить разные уроды приближённые к корыту. Быдло такие свадьбы не проёбывает.
нафнаф    14.02.2019, 16:48
Оценка:  +1
нафнаф
3,14здит гусь. Живу недалеко от одного места куда приезжают молодожёны фоткаться,так за последние года покращення количество свадебных лимузинов уменьшилось в разы.Дурачков бегущих в загс конечно тоже стало меньше,парни умнеют,но про пышные свадьбы вася нагнал.
GreenPeace!    14.02.2019, 17:09
Оценка:  +1
GreenPeace!
Плюсую))500 000 грн.на свадьбу..это жирно))Учитывая,что люди нищают,и носят на подарки от 3000 тысяч гривен.Мож,кто и меньше.
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