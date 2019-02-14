Настоящий творог или поддельный: Как отличить фальшивку

В Украине все чаще подделывают продукты питания.

Ассоциация производителей молока предупредила о подделанных молочных продуктах. Творог оказался одним их таких, а отличить его от натурального на вкус практически невозможно. Сегодня разобрались, как проверить творог в домашних условиях.

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"На домашнем твороге мы не можем посмотреть срок годности, поэтому на запах, на цвет смотрю", – делится опытом покупательница Диана Ананьева.

Еще одна покупательница, Оксана, уверена, что в магазинах качественного продукта вообще нет, нужно брать только у проверенных продавцов на рынке. Однако, эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко уверяет, что подделывают даже маленькие домашние хозяйства.

"Творог прекрасно подделывают разными видами жиров. Заменяют часть продукта на пальмовое или гидрогенизированное масло, при чем не самого высокого качества", – говорит Сидоренко.

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ГО "Гражданский контроль защиты прав потребителей" рассказывает, что подсчитать количество фальсификата невозможно, поэтому часть такой продукции реализуется на стихийных рынках.

"У нас каждый день появляются новые производители, которые фальсифицируют продукцию. И, чтобы определить, кто субъект, нужно сначала вызвать полицию, чтобы она составила акт, а потом уже Госпотребслужба могла выйти на проверку", – рассказала глава организации Владислава Миронова.

Чтобы проверить творог в домашних условиях достаточно кинуть небольшой кусочек продукта в воду, если остались желтые пятна на воде, значит творог жирный. Журналисты проверили творог 5%-ной жирности стоимостью 45 гривен за килограмм.

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"Если бы здесь было много гидрожира, пошли бы желтые пятна сверху. Но у него жирность не отвечает заявленной. Он вообще нежирный", – отмечает Елена Сидоренко.

Часто для увеличения массы в творог добавляют крахмал. Проверить его наличие можно с помощью йода. Если капнуть им на творог и йод не потемнеет, то творог без крахмала.

Ориентироваться на настоящий продукт можно еще по зернистости (чем более зернистый, тем сложнее подделать), а также смотря на цену.

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"Творог продается по цене от 40 гривен и выше. Но если мы возьмем рецептуру приготовления творога, то на один килограмм нужно от шести до восьми литров молока", – поясняет Владислава Миронова.

Оптимальная цена за килограмм качественного творога должна составлять от 60 грн.

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