Киевляне ошибочно заплатили 39 миллионов за свет не той компании

Жители Киева по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электроэнергию на счета ДТЭК Киевские электросети.

Киевские бытовые потребители электрической энергии в январе ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии.Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщается на сайте компании ДТЭК Киевские электросети.

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Так, по состоянию на 1 февраля на счет ДТЭК Киевские электросети поступили 39 миллионов гривен.

В компании обещает самостоятельно вернуть средства потребителей - они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Оформлять каких-либо дополнительных документов или лично приходить для этого не надо.

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В компании напоминают, что с 1 января 2019 года ДТЭК Киевские электросети является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения. При наличии долгов за электроэнергию, потребленную до 31 декабря 2018 года, их нужно оплатить на расчетный счет именно ДТЭК Киевские электросети. Платежи за электроэнергию, потребленную после 1 января - поставщику универсальной услуги.

Как известно, согласно закону О рынке электрической энергии, компания Киевские энергетические услуги до 1 января 2020 года выполняет функции поставщика универсальной услуги в Киеве.

Ранее сообщалось, что сумчанин получил счет за свет в 133 тысячи гривен. Выяснилось, что житель Сум получил платежку с такой суммой, так как неправильно указал данные о счетчика в СМС.