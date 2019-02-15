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Киевляне ошибочно заплатили 39 миллионов за свет не той компании

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Жители Киева по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электроэнергию на счета ДТЭК Киевские электросети.
ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов жителям Киева
ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов жителям Киева
Корреспондент.net

Киевские бытовые потребители электрической энергии в январе ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии.Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщается на сайте компании ДТЭК Киевские электросети. 

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Так, по состоянию на 1 февраля на счет ДТЭК Киевские электросети поступили 39 миллионов гривен.

В компании обещает самостоятельно вернуть средства потребителей - они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Оформлять каких-либо дополнительных документов или лично приходить для этого не надо. 

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В компании напоминают, что с 1 января 2019 года ДТЭК Киевские электросети является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения. При наличии долгов за электроэнергию, потребленную до 31 декабря 2018 года, их нужно оплатить на расчетный счет именно ДТЭК Киевские электросети. Платежи за электроэнергию, потребленную после 1 января - поставщику универсальной услуги.

Как известно, согласно закону О рынке электрической энергии, компания Киевские энергетические услуги до 1 января 2020 года выполняет функции поставщика универсальной услуги в Киеве.

Ранее сообщалось, что сумчанин получил счет за свет в 133 тысячи гривен. Выяснилось, что житель Сум получил платежку с такой суммой, так как неправильно указал данные о счетчика в СМС.

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Теги: Киев, электроэнергия, свет, киевляне, электричество, коммунальные платежи, ДТЭК
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 16:34
Оценка:  0
гость
А давайте в туалете отдельно за какашки, и отдельно за бумагу.
Windows-95    15.02.2019, 16:04
Оценка:  +3
Windows-95
Вы за*****ли это все делить уже! Не знаешь уже кому куда и за что платить.
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