Весна-2019: Сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине

Весной яблоки подешевеют, но борщевой набор будет стоить дороже, чем было.

Сегодня разобрались, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине весной 2019 года и как сообщают эксперты, цена на них очень зависит от урожая.

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"Не секрет, что яблок в прошлом году собрали много, а, например, лук не уродил, отсюда и изменение цен в разы, через год все может быть совсем по-другому. Намного подорожали алкоголь и табак (+18%) из-за повышения акцизов на них. Вклад в общую инфляцию внесло и 40%-е повышение цен на газ и почти 25%-е на коммунальные услуги", — говорит экономист Иван Никитченко.

Только после появления на рынках корнеплодов нового урожая, эксперты прогнозируют удешевление борщевого набора. Потому, скорее всего, овощи станут дешевле только к концу апреля.

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"Причины традиционные: к весне предложение овощей все ниже, затраты на хранение все больше, так как хранилища надо обогревать, поэтому себестоимость продукции растет. Через месяц цены на морковь, свеклу, капусту, лук вырастут еще на 10—15%, или на 1,5—2 грн/кг. А вот картофель подешевеет уже в начале апреля, когда появится молодой картофель из Египта. Да и предложение по картошке увеличится, прежде всего на базарах.

Урожай в прошлом году был хороший, и селяне, которые обеспечивают картофелем около 85% рынка, начнут массово продавать излишки. Поэтому килограмм реально будет купить даже по 5—6 грн. Яблоки, наоборот, подорожают в марте — апреле почти вдвое, так как украинские закончатся, а импорт будет зависеть от курса доллара, это 16—18 грн/ кг и более", — разъяснил нам эксперт Федор Рыбаков.

Ранее сообщалось, что рост цен в Украине ускорился в начале года. Главной причиной ускорения инфляции в январе стало подорожание коммунальных услуг - отопления и горячей воды.