Как вернуть переплаченные деньги за оплату коммунальных

В Киевтеплоэнерго поделились схемой возврата денег за отопление.

Финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова рассказала, как вернуть деньги, которые были переплачены по счетам за отопление, передают Финансы.

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Чтобы вернуть переплаченные деньги сперва необходимо обратиться с соответствующим заявлением в одно из городских отделений Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Затем, без участия пользователя, ЦКС соберет полный пакет документов и передаст его на рассмотрение ПАО Киевэнерго. Затем, компания рассматривает обращение и принимает решение по возврату переплаты.

Отмечается, что на сегодня, 15 февраля, уже подано 8210 заявлений о переплате (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 млн грн. Проведен перерасчет и возвращены киевлянам переплаты на общую сумму 118 тыс грн.

Ранее сообщалось, что киевляне ошибочно заплатили 39 миллионов за свет не той компании. Жители Киева по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электроэнергию на счета ДТЭК Киевские электросети.