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СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку: Инфографика

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В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.
Новые тарифы: сколько теперь платят в Украине
Новые тарифы: сколько теперь платят в Украине
Корреспондент.net

Украинцы получили первые платежки за январь по новым “потяжелевшим“ тарифам за комуслуги. При этом больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и до этого стоили достаточно дорого. Об этом сообщило издание Сегодня

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Так, в среднем для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м, ежемесячная плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.

Только одесситы до конца отопительного сезона продолжат платить по старым тарифам, так как городские власти так и не утвердили новые расценки, хотя ожидалось, что их увеличат для этого города на 53%.

Надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8%
Надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8%
Сегодня

По всем городам указаны максимальные тарифы, хотя они могут быть меньше, если в городе несколько поставщиков тепла и горячей воды. 

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“Если учесть, что на 10-12% поднялись и другие тарифы: на холодную воду, содержание придомовой территории, вывоз мусора, это добавило к платежкам средней семьи еще 120-150 грн. То есть доля расходов на “коммуналку“ в доходах семей, не получающих субсидию (для субсидиантов ничего не изменилось), существенно возросла. Так, в Киеве, где средняя зарплата за декабрь 2018 года составила 16 546 грн, а средняя платежка за все комуслуги в декабре для жильцов рассматриваемой нами квартиры (50 кв м, 3 чел.) была 2022 грн, на “коммуналку“ ушло 12% зарплаты. Январские счета обойдутся этим киевлянам оценочно в 2800 грн при зарплате за январь в 14 000 грн (не будет новогодних премий). То есть доля расходов на ЖКУ вырастет до 20% средней зарплаты, или в 1,7 раза“, - сказано в сообщении.

В то же время эксперты в сфере жилкомхозяйства прогнозируют, что это не последнее в нынешнем году подорожание коммунальных услуг. В частности, по словам директора энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского ожидается еще одно повышение цены на газ - до 9,7 грн/куб м (сейчас 8,55 грн/куб/м), или на 13,5%. 

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“Причина, напомню, в договоренностях с МВФ, по которым цена газа с 2020 года должна у нас стать рыночной, достигнув 12 грн/куб м. Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7-8%. Очевидно, больше придется платить за газ и тем, кто им пользуется для приготовления пищи и подогрева воды в газоколонках. Подорожают ли комуслуги, цена которых не зависит от газа, пока сказать сложно“, - сообщил Землянский

А эксперт Андрей Никончук добавил, что правительство планирует поднять цену на газ уже с мая, значит надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8%, или на 7-8 грн/куб м. Также, по его словам, продолжаются тяжбы вокруг нормирования расхода газа для потребителей, у которых нет счетчиков. 

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“Это около 3 млн квартир, где установлены газплиты. Сейчас решением суда вернули старую норму - 9,8 куб/м газа в месяц (было 3,3 куб м) на каждого зарегистрированного в квартире человека. Кабмин уже принял новую норму - 3,29 куб м, но она начнет действовать только с августа, а пока поставщики выставляют счета, по которым надо уплатить втрое больше“, - уточнил Никончук.

Ранее сообщалось, как нардепы и их семьи зарабатывают на “зеленом тарифе“. Кто получают наибольшую выгоду и какие компании с кем связаны.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, повышение тарифов, тарифы на газ
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 14:20
Оценка:  +1
гость
Все же мало тебе лифчик коммуналку подняли, мало..., бюстгальтер ты драный!
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:59
Оценка:  -1
гость
ПеРеМоГа!!!!!! Над здравым смыслом(((((
Sinobi-life    21.02.2019, 14:15
Оценка:  0
Sinobi-life
На срасеи,таки да!!!
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:53
Оценка:  -1
гость
Ой, какое "счастье"! Цэ вжэ дно, чи щэ ни?
Щеня вмерло в Украйини-и-ииии
Sinobi-life    21.02.2019, 14:14
Оценка:  0
Sinobi-life
Лишнехромосомное, смотри говном не захлебнись!!!
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