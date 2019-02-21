СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку: Инфографика

В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.

Украинцы получили первые платежки за январь по новым “потяжелевшим“ тарифам за комуслуги. При этом больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и до этого стоили достаточно дорого. Об этом сообщило издание Сегодня.

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Так, в среднем для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м, ежемесячная плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.

Только одесситы до конца отопительного сезона продолжат платить по старым тарифам, так как городские власти так и не утвердили новые расценки, хотя ожидалось, что их увеличат для этого города на 53%.

Надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8% Сегодня

По всем городам указаны максимальные тарифы, хотя они могут быть меньше, если в городе несколько поставщиков тепла и горячей воды.

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“Если учесть, что на 10-12% поднялись и другие тарифы: на холодную воду, содержание придомовой территории, вывоз мусора, это добавило к платежкам средней семьи еще 120-150 грн. То есть доля расходов на “коммуналку“ в доходах семей, не получающих субсидию (для субсидиантов ничего не изменилось), существенно возросла. Так, в Киеве, где средняя зарплата за декабрь 2018 года составила 16 546 грн, а средняя платежка за все комуслуги в декабре для жильцов рассматриваемой нами квартиры (50 кв м, 3 чел.) была 2022 грн, на “коммуналку“ ушло 12% зарплаты. Январские счета обойдутся этим киевлянам оценочно в 2800 грн при зарплате за январь в 14 000 грн (не будет новогодних премий). То есть доля расходов на ЖКУ вырастет до 20% средней зарплаты, или в 1,7 раза“, - сказано в сообщении.

В то же время эксперты в сфере жилкомхозяйства прогнозируют, что это не последнее в нынешнем году подорожание коммунальных услуг. В частности, по словам директора энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского ожидается еще одно повышение цены на газ - до 9,7 грн/куб м (сейчас 8,55 грн/куб/м), или на 13,5%.

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“Причина, напомню, в договоренностях с МВФ, по которым цена газа с 2020 года должна у нас стать рыночной, достигнув 12 грн/куб м. Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7-8%. Очевидно, больше придется платить за газ и тем, кто им пользуется для приготовления пищи и подогрева воды в газоколонках. Подорожают ли комуслуги, цена которых не зависит от газа, пока сказать сложно“, - сообщил Землянский

А эксперт Андрей Никончук добавил, что правительство планирует поднять цену на газ уже с мая, значит надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8%, или на 7-8 грн/куб м. Также, по его словам, продолжаются тяжбы вокруг нормирования расхода газа для потребителей, у которых нет счетчиков. Читай также: Отопление, горячая вода и вывоз мусора: Сколько платят киевляне в январе “Это около 3 млн квартир, где установлены газплиты. Сейчас решением суда вернули старую норму - 9,8 куб/м газа в месяц (было 3,3 куб м) на каждого зарегистрированного в квартире человека. Кабмин уже принял новую норму - 3,29 куб м, но она начнет действовать только с августа, а пока поставщики выставляют счета, по которым надо уплатить втрое больше“, - уточнил Никончук.

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