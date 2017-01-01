Газ или электричество: Что выгоднее и удобнее использовать

Эксперты утверждают, что за два года реформ, монополию на газовом рынке так и не истребили.

Останавливать реформу нельзя, так как это может привести к коллапсу. Нужно эффективнее реализовывать depositphotos.com

Сегодня провели сравнительный анализ сумм, указанных в платежках украинцев и выяснили, какие изменения уже происходят на отечественном рынке газа и электроэнергии.

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Например, в доме Дмитрия Дубенского нет газа. Дмитрий и его соседи готовят еду, греют воду и отапливают жилье с помощью электроприборов. В этом году Дмитрий перезимовал только с одной электробатареей.

"Электрорадиатор на 1200 ватт. Его мощности в принципе хватает на отопление комнаты. Комната у нас с высокими потолками. Перед этим мы утеплились – застеклили балкон, поменяли окно, двери на балкон – и зиму, в принципе, перезимовали", – рассказывает житель Ирпеня Дмитрий Дубенский.

Дмитрий регулирует температуру сам, потому в доме не жарко, но и не холодно. Так, за зимний месяц он оплачивает около 700 грн, а летом около 500 грн, что вдвое дешевле оплаты за централизованное отопление или даже за индивидуальный газовый котел.

"Тарифы на газ у нас растут и будут дальше повышаться, судя по заявлениям властей. Поэтому мы выбрали такой путь. Быть энергонезависимыми полностью, минимизировать зависимость от поставщиков. И вот в этом ключе реформа энергорынка очень заманчивая и положительная", – говорит Дмитрий Дубенский.

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Эксперты утверждают, что в высоких тарифах на газ виновата слабая конкуренция на ранке, а за 2 последних года ситуация никак не улучшилась. Однако, они же, эксперты, говорят, что останавливать реформу нельзя, так как это может привести к коллапсу. Нужно эффективнее реализовывать.

"Эти реформы проходили и в европейских странах. Они также шли тяжело. Это третий энергопакет. Основная суть реформы – увеличить конкуренцию. При увеличении конкуренции, когда пропадает монополизм, то соответственно цены идут вниз. Реформу надо продолжать.

Да, наше население пока не в состоянии платить цены, которые есть по газу. Но если будет механизм субсидии работать, то в принципе, я думаю, что реформа должна заработать ", – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

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Демонополизация реформы рынка электроэнергии уже происходит. С начала года на смену облэнерго пришли новые компании. Это первый шаг борьбы с монополией. А уже летом украинцы смогут выбирать себе поставщика электроэнергии среди сотен независимых компаний.

"На самом деле это очень позитивный шаг для потребителей. Во-первых, потому что уже есть два договора – на распределение. Именно на доставку, транспортировку электроэнергии и договор на поставку, то есть на продажу, покупку электроэнергии. И вот в этой второй части – продажа электроэнергии - появляется возможность избегать монополиста", – объясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Потенциальных новых и независимых продавцов электроэнергии уже есть более трех сотен. До 1 июля, когда и заработает розничный рынок, их будет еще больше.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку. В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.