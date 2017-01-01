Как и где можно обжаловать завышенные платежки: Советы Минюста

Если киевляне посчитают, что какая-то из платежек завышена, они могут ее обжаловать.

Начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко рассказал, что, если киевляне считают какую-то из пришедших платежек за коммунальные услуги явно завышенной, они могут обжаловать этот счет, передают Финансы.

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Особенно это касается тех услуг, которые не предоставляются должным образом, например, содержание придомовой территории.

“Содержание придомовой территории – это очень размытое понятие. Туда входит подметание, окрашивание стен, уборка лестниц и так далее. Это то, что записано, но по факту часто не реализовывается. И это является самым частым предметом для дискуссий.

Потому что за это платится определенная сумма, но ничего не делается. И это те вещи, которые я бы советовал обжаловать украинцам, если они видят, что реально придомовая территория не убирается”, – добавил Куценко.

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Так, чтобы обжаловать платежку за придомовую территорию, нужно позвонить на горячую линию КГГА – 1551. С услугами на горячее водоснабжение и отопление будет сложнее.

“Тут нужно составлять акты. Например, если из крана с горячей водой идет холодная, то нужно с еще двумя людьми это засвидетельствовать и отправить соответствующий протокол в ЖЭК или обслуживающую контору”, – пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку. В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.