Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной – Порошенко

Комментариев: 1
Президент рассказал, что автоматическая индексация выплат будет проводиться каждый год.
Порошенко рассказал, когда украинцам ждать повышения пенсий
Порошенко рассказал, когда украинцам ждать повышения пенсий
Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий рассказал, что с 1 марта 2019 года пенсии вырастут у более, чем 8 миллионов пенсионеров, а в дальнейшем, каждый год будет проводиться автоматическая индексация.

Читай также: Пенсионеры в Бельгии до сих пор получают деньги от Гитлера

"С 1 марта правительство вводит новую практику – автоматическую индексацию пенсий. По результатам индексации, пенсии вырастут более чем для восьми миллионов пенсионеров", – подсчитал Порошенко.

Он отметил, что, например, для военных пенсионеров выплаты уже повысились.

"С 1 марта состоится индексация, которая будет проходить постоянно," – подчеркнул президент. 

Читай также: Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир

Президент сообщил, что повышение пенсий в Украине является частью большого плана по борьбе с бедностью.

"Экономический рост в 2018 году составил 3,4%. Укрощена инфляция, сокращен дефицит бюджета, золотовалютные резервы увеличиваются. И поэтому мы можем перейти к важнейшей задаче - борьбе с бедностью. Мы повышаем пенсии. Это – стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики анонсировали еще одно увеличение пенсий. Министерство социальной политики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат некоторым категориям украинцев.

Поделись:
Теги: пенсии, пенсии в украине, пенсии в 2019, повышение пенсии, Петр Порошенко, борьба с бедностью
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2019, 13:31
Оценка:  0
гость
взятка перед выборами! уже новые 500 напечатали...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь