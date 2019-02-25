Более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной – Порошенко

Президент рассказал, что автоматическая индексация выплат будет проводиться каждый год.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий рассказал, что с 1 марта 2019 года пенсии вырастут у более, чем 8 миллионов пенсионеров, а в дальнейшем, каждый год будет проводиться автоматическая индексация.

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"С 1 марта правительство вводит новую практику – автоматическую индексацию пенсий. По результатам индексации, пенсии вырастут более чем для восьми миллионов пенсионеров", – подсчитал Порошенко.

Он отметил, что, например, для военных пенсионеров выплаты уже повысились.

"С 1 марта состоится индексация, которая будет проходить постоянно," – подчеркнул президент.

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Президент сообщил, что повышение пенсий в Украине является частью большого плана по борьбе с бедностью.

"Экономический рост в 2018 году составил 3,4%. Укрощена инфляция, сокращен дефицит бюджета, золотовалютные резервы увеличиваются. И поэтому мы можем перейти к важнейшей задаче - борьбе с бедностью. Мы повышаем пенсии. Это – стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики анонсировали еще одно увеличение пенсий. Министерство социальной политики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат некоторым категориям украинцев.