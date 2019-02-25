Неразбериха с платежками: Украинцы платят за свет ошибочно не тем компаниям

Поставщики электроэнергии изменились еще 1 января.

Украинцы ошибочно платят за свет не тем компаниям facebook.com

Поставщики электроэнергии изменились с 1 января 2019 года, но украинцы продолжают платить по счетам старым компаниям, передают Сегодня.

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Например, Татьяна из Ужгорода получила предупреждение об отключении электричества за неуплату 2 тыс грн. Однако, женщина исправно платила, но оказалось, что старому поставщику.

"Это была проблема в банке, потому что на квитанции, мы потом проверяли, уже есть новый счет, но банк, очевидно по привычке перечислил эти средства", – делится женщина.

А вот киевлянин Богдан сразу уплатил старому поставщику не дожидаясь платежки, так как не знал, что будет новый счет.

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Отмечается, что Богдан и Татьяна не единственные, украинцы массово платят за свет старым поставщикам.

В следствии реформы энергорынка появились две компании: первая – оператор системы распределения – обслуживает счетчики и электросети, вторая – поставляет электроэнергию. Она же и выставляет счета за услуги обеих компаний.

На рынке света теперь есть две компании поставки света Сегодня

Перед тем, как оплачивать счета, стоит обратить снимание на новые реквизиты, или рассчитываться через личный кабинет на сайте поставщика (в нем автоматически есть данные плательщиков).

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Жительница Ужгорода обратилась к новому поставщику, но помощи не получила.

"Сказали, единственная гарантия, чтобы вам не отключили, свет вы должны заплатить эту сумму еще раз", – делится женщина.

Татьяна за свет не уплатила, а вот Богдан перечислили, однако, оказалось, что у киевлян другая система.

"Продумали схему, согласно которой, киевлянам нет необходимо обращаться в центры обслуживания клиентов, писать письменное обращение, сумма будет атоматически перенесена на счета, это будет сделано до конца февраля", – объясняет Лариса Мачулянская, руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Киевские электросети.

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Так, такая система автоматического перевода сейчас действует в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Поставщик Татьяны согласился также перевести на новый счет ошибочно уплаченные деньги. Но в большинстве областей старые поставщики электроэнергии неохотно возвращают деньги – требуют писать заявления и стоять в очередях.

Ранее сообщалось, что киевляне ошибочно заплатили 39 миллионов за свет не той компании. Жители Киева по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электроэнергию на счета ДТЭК Киевские электросети.