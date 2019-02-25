Новый законопроект о субсидии: Сумму урежут, получателей проверят 3 раза

Также за незаконно полученные льготы придется все вернуть.

В Раду подан законопроект, устанавливающий новый порядок доступа к информации о реальных доходах тех, кто получает не только субсидии на коммуналку, но и за другими выплатами из бюджета. А если найдут, что человек скрыл свои доходы и получал выплаты, то придется вернуть все, в том числе через суд, передает Сегодня.

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Новый законопроект гласит, что инспекторы проверят (верифицируют), действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования по выплатам пенсий, субсидий, стипендий (государственных), и других видов денежной помощи и льгот: например, матерям-одиночкам, участникам боев и прочее.

Отмечается, что существует 2 причины таких мер. Одной из них является нечеткое формулирование прав и обязанностей как проверяющих, так и и проверяемых. А второй является то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс чел, которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам.

Так, предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат.

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Также в Единый реестр хотят ввести дополнительные данные, такие как фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновляемую информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.

Эксперты по выплатам госпомощи согласны с ужесточением контроля.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая.

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Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине числиться безработными и претендовать на госпомощь, а работать за рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", — сказал эксперт по субсидиям и комуслугам Андрей Никончук.

Однако, эксперты сомневаются, что треть выплат являются незаконными. Так, консультант по вопросам соцзащиты Института местного развития Антон Левицкий уверен, что незаконных получателей субсидий не более 2—3%, а вот с другими видами госпомощи надо навести порядок.

"Есть немало злоупотреблений при получении помощи малообеспеченными и одинокими матерями: люди специально разводятся, скрывают, что работают за рубежом".

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