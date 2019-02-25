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Новый законопроект о субсидии: Сумму урежут, получателей проверят 3 раза

Комментариев: 4
Также за незаконно полученные льготы придется все вернуть.
Эксперты по выплатам госпомощи согласны с ужесточением контроля за выплатами субсидии
Эксперты по выплатам госпомощи согласны с ужесточением контроля за выплатами субсидии
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В Раду подан законопроект, устанавливающий новый порядок доступа к информации о реальных доходах тех, кто получает не только субсидии на коммуналку, но и за другими выплатами из бюджета. А если найдут, что человек скрыл свои доходы и получал выплаты, то придется вернуть все, в том числе через суд, передает Сегодня. 

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Новый законопроект гласит, что инспекторы проверят (верифицируют), действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования по выплатам пенсий, субсидий, стипендий (государственных), и других видов денежной помощи и льгот: например, матерям-одиночкам, участникам боев и прочее.

Отмечается, что существует 2 причины таких мер. Одной из них является нечеткое формулирование прав и обязанностей как проверяющих, так и и проверяемых. А второй является то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс чел, которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам.

Так, предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат. 

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Также в Единый реестр хотят ввести дополнительные данные, такие как фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновляемую информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.

Эксперты по выплатам госпомощи согласны с ужесточением контроля.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая. 

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Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине числиться безработными и претендовать на госпомощь, а работать за рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", — сказал эксперт по субсидиям и комуслугам Андрей Никончук.

Однако, эксперты сомневаются, что треть выплат являются незаконными. Так, консультант по вопросам соцзащиты Института местного развития Антон Левицкий уверен, что незаконных получателей субсидий не более 2—3%, а вот с другими видами госпомощи надо навести порядок.

"Есть немало злоупотреблений при получении помощи малообеспеченными и одинокими матерями: люди специально разводятся, скрывают, что работают за рубежом".

Ранее сообщалось ТОП-3 стратегии Кабмина по преодолению бедности в 2019 году. Направления борьбы с бедностью украинцев уже утверждены в Кабинете министров.

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Теги: субсидии, проверки субсидиантов, ужесточение правил проверок субсидий, субсидии 2019, госпомощь, соцвыплаты, льготы, соцзащита
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.02.2019, 15:33
Оценка:  +1
гость
Ещё закон готовят чтоб за воду не по своему счётчику платить а сколько напишут.
Деньги не пахнут,воистину.Хоть по трупам украинцев, но на благо своего кармана.
гость  (аноним)  25.02.2019, 15:29
Оценка:  -1
гость
Уже урезали, осталось только 50$ пенсионеров и самых нищих придавить...
Попиарились субсидиями когда повышали тарифы в 10-50 раз чтоб биомасса не возмущалась.все получилось.голосуйте за жирномордого- ещё не всё реформы геноцида ввели в действие
ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 15:29
Оценка:  +2
ВолодяГрОЙсман
Урезайте.Сумма задолженности населения за услуги ЖКХ уже сейчас приближается к 100 миллиардам.А скоро превысит и это число.
гость  (аноним)  25.02.2019, 15:18
Оценка:  +3
гость
Кто бы сомневался что урежут... Слишком "жирно" живем.
Будут поощрять стукачество на левые заработки соседа, возможно даже за вознаграждение (которое потом признают незаконным получением дохода), и стукачу субсидию урежут, б-г-г...
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