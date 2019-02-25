Пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами

Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.

Порошенко заявил, что со следующего понедельника начинаются выплаты по индексированной пенсии facebook.com/MistoBarGov

Министр социальной политики Андрей Рева заявил во время совещания с участием президента Петра Порошенко о том, что в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 тысяч гривен, передает Экономическая правда.

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"В 2019 году предлагается им (пенсионерам – Ред.) осуществить доплату к пенсии 2,410 тысяч гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о "евробляхах.

Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране, было возвращено в пользу определенных категорий граждан. То есть средства от растаможки "евроблях" в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента", - заявил министр.

Он отметил, что сумма в 2410 грн является той суммой, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии.

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"По расчетам это показатель инфляции, который умножается на уровень прожиточного минимума. Мы вышли на сумму 2,410 гривен каждому, кто имеет пенсию ниже минимальной и минимальную", - сказал президент.

Рева рассказал, что этот механизм распространяется на тех, кто в результате индексации, которая начнется с 1 марта, получат небольшую сумму - 100-200-300 гривен.

"Будут и те, кто (вследствие индексации – Ред.) получат 800-900-1000, им компенсировать не нужно. А тем, кто получает 100 и 200 - они получат 2,410 тысяч гривен в течение марта и апреля как компенсация индексации 2015-2016 годов", - заявил президент.

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Он уточнил, что речь идет только о тех пенсионерах, которые имеют полный страховой стаж.

"Со следующего понедельника у нас начинаются выплаты по индексированной пенсии. И выплаты по монетизации субсидий делаем одновременно", - подытожил Порошенко.

Ранее сообщалось, что более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной. Президент рассказал, что автоматическая индексация выплат будет проводиться каждый год.