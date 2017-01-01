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Пенсионная реформа: Гройсман озвучил следующий шаг

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На данный момент преодоление бедности пенсионеров является приоритетом.
Гройсман рассказал, каким будет следующий этап пенсионной реформы
Гройсман рассказал, каким будет следующий этап пенсионной реформы
Администрация президента Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсий, в котором также участвовал президент Петр Порошенко, рассказал, что Кабинет министров Украины начинает новый этап пенсионной реформы, передает Сегодня. 

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Так, под следующим этапом подразумевается внедрение автоматической ежегодной индексации выплат с целью повышения доходов украинских пенсионеров. Индексация состоится с 1 марта, а в следующие годы будет проходить автоматически.

"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стояла задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали.

И с октября 2017 года мы начали пересчет пенсий. Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов – бедность пенсионеров ", – заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной. Президент рассказал, что автоматическая индексация выплат будет проводиться каждый год.

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