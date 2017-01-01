Как заставить ЖЭК помочь с ремонтом в подъезде: Опыт украинцев

Если коммунальщики уверяют, что денег на ремонт нет, тогда нужно бороться с помощью юристов.

Жители одной из многоэтажек Киева страдали из-за грибка и вони в подъезде, но жалобы в ЖЭК сопровождались только объяснениями, что денег не будет даже на косметический ремонт. Дело начало решаться после вмешательства юриста, передает Сегодня.

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Наталья Рыжкова по профессии юрист, потому при отказе коммунальщиков в помощи по ремонту она завалила письмами не только ЖЭК, но и управляющую компанию, и районные власти. Сперва она получала в ответ только информацию об отсутствии денег.

"Писали, что у нас долги и мы должны за содержание дома 100 тысяч гривен, поэтому, мол, ничего не будет. Но нигде не предусмотрено в законодательстве, что наличие долга снимает обязательство оказывать коммунальные услуги", – отмечает Наталья.

В итоге коммунальщикам пришлось сдаться и заплатить за ремонт 8 тысяч гривен. Кроме того, жители дома воспользовались киевской программой по тепломодернизации и заменили окна.

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В свою очередь, ЖЭКи жалуются, что им регулярно приходится чинить крыши, лестницы и лифты.

"Если брать тариф, который действовал до 2017 года, то практически тех средств хватало только на заработную плату дворника, проведение неотложных работ и подготовку жилого фонда к отопительному периоду. На другие расходы средств не хватало", – рассказал директор КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева" Сергей Прогонюк.

Ранее сообщалось, что во Львове ликвидировали ЖЭКи. С Нового года во Львове не будет ЖЭКов, на данный момент проводят срочную инвентаризацию всего жилого фонда.