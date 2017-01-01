Индекс алкоголя: Сколько пива, вина и водки удастся купить за зарплату

За год алкоголь в Украине подорожал от 8% до 12%.

За зарплату в 2019 году можно купить 167 бутылок вина facebook.com

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook опубликовал данные о том, что за 2018 год в Украине алкогольная продукция подорожала от 8% до 12%, передает Сегодня.

Также он отметил, что средняя заработная плата в Украине выросла на 20%, по данным Госстата, - до 10 573 грн.

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Аналитики Ассоциации подсчитали, сколько алкоголя можно приобрести на указанную зарплату:

вино: январь-2018 – 149 бутылок, январь-2019 – 167 бутылок;

пиво: январь-2018 – 636 бутылок, январь-2019 – 686 бутылок;

водка: январь-2018 – 108 бутылок, январь-2019 – 116 бутылок.

Так, Дорошенко сообщает, что бутылка столового отечественного вина 0,75 л подорожала на 8% (на 4,5 грн), ее среднестатистическая цена составляла 63,3 грн.

Пиво украинского производства повысилось в цене на 11% за 0,5 л бутылку – до 15,4 грн.

Водка 0,5 л выросла в цене на 12% (на 10 грн) до 91 грн.

Ранее сообщалось, насколько подорожает алкоголь в Украине в 2019 году. Стоимость будет повышаться вместе со стоимостью сырья.