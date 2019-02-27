Рынок труда: Кто нужен в городах-миллионниках и сколько платят - инфографика

Для каких специалистов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове всегда открыты двери работодателей.

В больших городах Украины и предложений больше, и зарплаты выше facebook.com

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В больших городах Украины и предложений больше, и зарплаты выше. The Point сравнил рынок труда и оплату в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове и поделился, кто требуется в областных центрах и сколько заплатят специалистам.

Исследователи основывались на статистике сайта rabota.ua, где лидирующие позиции по требуемым работникам занимает производственная сфера, IT-вакансии, сфера продаж и торговли, а также рынок имеет предложения для студентов и административного персонала.

Kидирующие позиции по требуемым работникам занимает производственная сфера, IT-вакансии, сфера продаж и торговли The Point

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Отмечается, что производственная сфера является лидером только в трех больших городах, но в Одессе и Львове на первых позициях выступает торговля. А также в Одессе студенты не упоминаются.

Лидером по оплате труда традиционно является Киев, но и самая большая разница между ожидаемой и реальной зарплатой также в столице. Самая минимальная разница в Харькове – всего 1 гривна.

Лидером по оплате труда традиционно является Киев The Point

Поквартально уровень выплат в Харькове вырос за год на рекордные 21%. За них стоит Львов, который отстает на 1%. Киев и Днепр разделили третье и четвертое место с 19% прироста. Одесса занимает пятое место, где зарплаты подросли всего 14%, что не помешало городу остаться на втором месте, если говорить об абсолютном размере зарплаты.

Ранее сообщалось, что работодателей оштрафовали на 1,7 млрд грн за нелегальных сотрудников. Больше всего нелегальных работников выявлено в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве.