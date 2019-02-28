Аванс до зарплаты по цене 4-х чашек кофе. Почему сервисы онлайн-кредитования продолжают набирать популярность?

В течение нескольких лет сервисы быстрых кредитов заслужили внимание многих украинцев и заняли уверенную позицию на рынке кредитования. По данным конца 2017 года, об услуге “деньги до зарплаты” знали около 40% украинцев. Уже через год эта цифра достигла 70%.

Популярность такой услуги объясняется тем, что процесс подачи запроса в сервисах быстрых кредитов гораздо проще, в сравнении с банками, а шанс получить одобрение - выше. При этом решение по заявке принимается в течение всего 15 минут, в то время как в банке процесс может затянуться на несколько дней.

Что касается сервисов, предоставляющих быстрые займы онлайн, здесь можно назвать еще одно серьезное преимущество - отсутствие необходимости посещать отделение и выстаивать долгие очереди. Деньги предоставляются в режиме 24/7, что позволяет получить финансовую помощь сразу, как только она потребовалась.

На примере одного из ведущих сервисов онлайн-кредитования на украинском рынке - MyCredit, рассмотрим, как работают сервисы кредитов онлайн и сколько стоит получить деньги до зарплаты.

Сколько стоит аванс до зарплаты?

Деньги до зарплаты в Mycredit.ua дают в размере от 100 до 10 000 гривен на срок до 30 дней. При первом обращении в сервис доступная сумма займа составляет 4 000. Выдается она под 0,01% - минимальную ставку на украинском рынке кредитования. Это позволяет новому клиенту не просто получить финансовую помощь, но и оценить преимущества сотрудничества с сервисом без переплат.

Стоит отметить, что первый займ под 0,01% предлагают многие аналогичные сервисы. Поэтому вопрос о том, дорого ли брать деньги до зарплаты, становится актуальным при последующих обращениях. Ниже мы привели расчет стоимости повторного займа в MyCredit.

Если срочно понадобилась 1 000 гривен, а до зарплаты еще неделя - вы можете подать запрос на нужную сумму и срок. Плата за пользование кредитными средствами составит 112 гривен. Много ли это? Не дороже 4-х чашек кофе в кофейне по пути на работу. При этом, вы получите деньги на карту уже через 15 минут, вне зависимости от того, где вы находитесь, и в какое время суток обратились за помощью.

Кроме того, для постоянных клиентов сервиса разработана бонусная программа “Любимый клиент”, согласно которой можно оформить займ по сниженной процентной ставке. Также сервис MyCredit регулярно публикует, дарит и разыгрывает промокоды на скидку, разрабатывает акции и специальные предложения со сниженной ставкой, что позволяет получить аванс до зарплаты на еще более выгодных условиях.

Как получить деньги?

Процедура оформления заявки в сервисе MyCredit максимально упрощена и занимает не более 15 минут. Чтобы получить деньги, понадобиться только паспорт, ИНН, карта любого украинского банка, выданная на ваше имя, и мобильный телефон с выходом в интернет. На главной странице сайте расположен кредитный калькулятор, на котором вы сможете выбрать нужную сумму и срок займа. Калькулятор автоматически рассчитает сумму к возврату. Вы сразу будете знать, сколько денег нужно вернуть по окончанию срока действия договора займа. Это окончательная сумма и никаких дополнительных платежей или оплату комиссии производить не придется.

Будет ли расти популярность онлайн-кредитов?

Главные преимущества онлайн-кредитования в сравнении с банками - скорость, мобильность и функциональность. Это именно те характеристики, которые крайне важны в динамическом ритме жизни современного человека. Соответственно, есть основания говорить о том, что спрос на онлайн-кредиты среди украинцев продолжит расти.

Таким образом, если до зарплаты не хватает небольшой суммы, и при этом деньги нужны максимально срочно - аванс до зарплаты будет оптимальным вариантом преодолеть финансовый разрыв. Вы получите средства на карту моментально и сможете сразу заняться решением возникших трудностей.