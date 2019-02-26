Украинец заплатил мошенникам огромную сумму за несуществующую работу

Сервисный инженер заплатил 16 тыс грн по трудоустройству за несуществующую вакансию за границей.

Винничанин откликнулся на объявление в интернете, где предлагали помощь с оформлением документов, поиском вакансий и дальнейшим трудоустройством в Скандинавских странах, передает Work.ua.

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"Все выглядело очень убедительно. Объяснили, что работодатель подписывает с нами контракт. На его основе открывается рабочая виза. Потом пригласили в офис в Киеве. Он находился в жилом доме. Никаких указаний не было, только табличка на двери. Почему это не насторожило.

Дали прочитать договор, который подписывается с агентством. Позволили сделать свои правки. Должен был работать в теплицах в Нидерландах. Обещали 1800 долларов зарплаты и бесплатное жилье", - делится мужчина.

Он рассказал, что весь процесс трудоустройства составлял 6 месяцев. При вопросах, почему так долго, ему сообщали, что директор уехал договариваться о его работе. Вскоре контракт с работодателем, оформленный на английском, прислали почтой. После подписания, мужчина должен был выслать его назад.

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"После того перестали выходить на связь. Не поднимали трубку. Директор писал, что он за рулем и не может говорить. Когда удавалось дозвониться, говорили, что готовят документы. Наконец сказали паковать чемоданы и ехать в Киев на вокзал.

Кроме меня собрались около десяти человек. Нас должен был забрать автобус, который так и не приехал. Дозвониться в агентство не получалось. Тогда вместе поехали в офис. Он был закрыт, с разбитым глазком в дверях. Под дверью стояли еще двадцать человек. Пришлось вызвать полицию и писать заявление", - вспоминает винничанин.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что для борьбы с такими мошенниками нужно отменить лицензию компаниям по трудоустройству.

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"В сентябре прошлого года был случай, когда агентство, получившее лицензию через министерство социальной политики Украины, так же обмануло людей. Нужно законодательно запретить этим компаниям брать деньги с украинцев. Их услуги должны оплачивать иностранные работодатели, которые ищут персонал.

Также необходимо проводить информационную компанию, чтобы донести до людей, что они не должны платить деньги за работу за рубежом. Таким образом с этого рынка массово пойдут мошенники. Ведь у них нет постоянных контрактов с работодателями, которые находятся за границей", - объясняет Василий.

Ранее сообщалось, что участились случаи развода при трудоустройстве: работники разворовывают офисы, а работодатели вешают кредиты на соискателей.