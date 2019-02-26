Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинец заплатил мошенникам огромную сумму за несуществующую работу

Комментариев: 0
Сервисный инженер заплатил 16 тыс грн по трудоустройству за несуществующую вакансию за границей.
Пытаясь устроиться на работу за границей, мужчина уплатил 16 тыс грн за фальшивую вакансию
Пытаясь устроиться на работу за границей, мужчина уплатил 16 тыс грн за фальшивую вакансию
depositphotos.com

Винничанин откликнулся на объявление в интернете, где предлагали помощь с оформлением документов, поиском вакансий и дальнейшим трудоустройством в Скандинавских странах, передает Work.ua. 

Читай также: Больше всего на трудовую миграцию за границу уезжает молодежь

"Все выглядело очень убедительно. Объяснили, что работодатель подписывает с нами контракт. На его основе открывается рабочая виза. Потом пригласили в офис в Киеве. Он находился в жилом доме. Никаких указаний не было, только табличка на двери. Почему это не насторожило.

Дали прочитать договор, который подписывается с агентством. Позволили сделать свои правки. Должен был работать в теплицах в Нидерландах. Обещали 1800 долларов зарплаты и бесплатное жилье", - делится мужчина.

Он рассказал, что весь процесс трудоустройства составлял 6 месяцев. При вопросах, почему так долго, ему сообщали, что директор уехал договариваться о его работе. Вскоре контракт с работодателем, оформленный на английском, прислали почтой. После подписания, мужчина должен был выслать его назад. 

Читай также: В качестве приза – квартира или машина: В Украине раскрыли новую схему афер

"После того перестали выходить на связь. Не поднимали трубку. Директор писал, что он за рулем и не может говорить. Когда удавалось дозвониться, говорили, что готовят документы. Наконец сказали паковать чемоданы и ехать в Киев на вокзал.

Кроме меня собрались около десяти человек. Нас должен был забрать автобус, который так и не приехал. Дозвониться в агентство не получалось. Тогда вместе поехали в офис. Он был закрыт, с разбитым глазком в дверях. Под дверью стояли еще двадцать человек. Пришлось вызвать полицию и писать заявление", - вспоминает винничанин.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что для борьбы с такими мошенниками нужно отменить лицензию компаниям по трудоустройству. 

Читай также: Как не переплатить при оформлении ID-карты

"В сентябре прошлого года был случай, когда агентство, получившее лицензию через министерство социальной политики Украины, так же обмануло людей. Нужно законодательно запретить этим компаниям брать деньги с украинцев. Их услуги должны оплачивать иностранные работодатели, которые ищут персонал.

Также необходимо проводить информационную компанию, чтобы донести до людей, что они не должны платить деньги за работу за рубежом. Таким образом с этого рынка массово пойдут мошенники. Ведь у них нет постоянных контрактов с работодателями, которые находятся за границей", - объясняет Василий.

Ранее сообщалось, что участились случаи развода при трудоустройстве: работники разворовывают офисы, а работодатели вешают кредиты на соискателей.

Поделись:
Теги: работа, мошенничество, жулики, псевдоработодатели, работодатели, соискатели, трудовая миграция, мигранты, эмигранты, заробитчане, фирмы по трудоустройству
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь