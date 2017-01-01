Март и новинки: Украинцев ожидает индексация пенсий, перевод часов и выборы

Правительство анонсировало рост пенсий в среднем на 255 грн.

Сегодня рассказали хронологию событий в марте. Так, украинских пенсионеров ожидает индексация выплат, всем гражданам дадут выходной, а Укрзализныця запустит дополнительные поезда.

Индексация пенсий

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Индексация будет проходить в автоматическом режиме каждый год с учетом инфляции и роста зарплат. Первая индексация будет уже в марте, где выплаты вырастут для 8,1 млн пенсионеров. Андрей Рева рассказал, что в среднем пенсии вырастут на 255 грн. Тем, кого индексация не коснется, получат разовые выплаты на сумму 2410 грн.

“Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 грн, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 грн“, – пояснил Рева.

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Сумму в 2410 грн выплачивается людям, которые имеют большой страховой стаж.

“Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, бросив постоянные деньги, мы сказали, что да, это единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривень. Она будет разделена на два транша. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля“, – сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Минимальные пенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

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с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Монетизация субсидий

На март также запланирована монетизация субсидий, где украинцы смогут получить “живые“ деньги 12 марта. Граждане не пенсионного возраста получат их в этот день, а пенсионеры вместе с пенсиями с 4 по 15 марта.

Выборы президента Украины

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В конце марта пройдет первый тур президентских выборов – 31 марта 2019 года. Второй тур будет только, если каждый кандидат наберет менее 50% голосов – предварительно его назначат на 21 апреля.

23 марта избирательные списки передадут в избирательные участки, так что каждый граждан сможет пойти и проверить, внесли ли его туда.

Перевод часов

В последнее воскресенье, то есть в ночь с 30 на 31 марта 2019 года в 3 часа в Украине переведут время на летнее, то есть стрелки часов нужно перевести на 1 час вперед.

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Дополнительный выходной

В Международный женский день, традиционно отмечаемый 8 марта, украинцы будут иметь дополнительный выходной без отработок.

Дополнительные поезда

Как раз к Международному женскому дню – 8 марта, Укразилизныця назначила 17 дополнительных поездов на самые популярные направления. Они будут ездить из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу, Ивано-Франковск, Николаев и прочие.

Ранее сообщалось, что изменилось для украинцев в феврале: в Украине с начала февраля заработали новые законы.