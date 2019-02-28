Индекс борща: 3-х литровая кастрюля стоит уже 60 грн

Если в борщ добавить мясо, то цена вырастет до 100 грн.

В конце февраля стоимость овощей на борщевой набор выросла на треть по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с январем – на 20%, передают ТСН.

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Продавцы на базар сообщают, что у них снизилось число покупающих овощи и предполагают, что это связано с подорожанием из-за прошлогоднего неурожая.

"Наверное, лук и картофель, всегда два килограмма, а теперь килограмм. Говорю, берите больше, поставите дома, будет стоять, не один же раз кушать варите - не хотят, просят меньше", - говорит продавщица.

В итоге, за 3 литра постного борща придется отдать 60 грн, а если добавить мясо, то стоимость вырастет до 100 грн.

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Специалисты утверждают, что цены будут продолжать расти из-за неурожая и неподобающего хранения овощей. Только весенние сезонные овощи могут подешеветь.

"Следующий шаг Украины – это однозначно решение вопроса с хранилищами, пока этого не будет, мы будем иметь такие качели по ценам. Если весна будет теплая и утренняя, серьезное уменьшение цен увидим в мае месяце", - говорят специалисты.

Украинцы находят способы экономить, например, кто-то делает запасы с лета-осени, а кто-то садиться на безборщевую диету.

"Фасоль дорого - 10-12 гривен стакан уже, морковка дорого, очень дорого получается, я его раз в месяц варю", - говорит одна из покупательниц.

Ранее сообщалось, что по мнению НБУ в высокой инфляции виноваты тарифы, топливо и борщ. Из-за инфляции цены выросли на 9,8%.