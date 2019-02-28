Доступная Европа: Опубликовано список самых дешевых авиабилетов
Выход Ryanair на украинский рынок и расширение маршрутов Wizz Air повлияло на значительное удешевление стоимости билетов с Киева в европейские города, передает UBR со ссылкой на avianews.com.
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Так, украинцам предоставили возможность полететь из Киева в Европу с марта по май от 8 до 15 евро в одну сторону.
Самые дешевые авиабилеты Ryanair с вылетом из киевского аэропорта Борисполь:
- Киев-Быдгощ — €8.
- Киев-Лондон (Станстед) — €8.
- Киев-Познань — €10.
- Киев-Братислава — €13.
- Киев-Краков — €13.
- Киев-София — €13.
- Киев-Варшава (Модлин) — €13.
- Киев-Вроцлав — €13.
- Киев-Стокгольм-Скавста €15.
- Киев-Вена — €15.
- Киев-Вильнюс — €15.
Отмечается, что в стоимость билета входит только небольшой предмет ручной поклажи размером до 45х25х20 см.
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Самые дешевые авиабилеты Wizz Air с вылетом из киевского аэропорта Жуляны:
- Киев-Краков — €15.
- Киев-Познань — €15.
- Киев-Братислава — €15.
- Киев-Лондон — €15.
По данным билетам можно провести также небольшой предмет ручной поклажи, но размером до 40х30х20 см.
Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.
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