Доступная Европа: Опубликовано список самых дешевых авиабилетов

С марта украинцам предоставят возможность полететь дешево в 15 городов Европы.

Весной украинцы смогут летать в города Европы за 8-15 евро facebook.com/oktravels.net

Выход Ryanair на украинский рынок и расширение маршрутов Wizz Air повлияло на значительное удешевление стоимости билетов с Киева в европейские города, передает UBR со ссылкой на avianews.com.

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Так, украинцам предоставили возможность полететь из Киева в Европу с марта по май от 8 до 15 евро в одну сторону.

Самые дешевые авиабилеты Ryanair с вылетом из киевского аэропорта Борисполь:

Киев-Быдгощ — €8.

Киев-Лондон (Станстед) — €8.

Киев-Познань — €10.

Киев-Братислава — €13.

Киев-Краков — €13.

Киев-София — €13.

Киев-Варшава (Модлин) — €13.

Киев-Вроцлав — €13.

Киев-Стокгольм-Скавста €15.

Киев-Вена — €15.

Киев-Вильнюс — €15.

Отмечается, что в стоимость билета входит только небольшой предмет ручной поклажи размером до 45х25х20 см.

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Самые дешевые авиабилеты Wizz Air с вылетом из киевского аэропорта Жуляны:

Киев-Краков — €15.

Киев-Познань — €15.

Киев-Братислава — €15.

Киев-Лондон — €15.

По данным билетам можно провести также небольшой предмет ручной поклажи, но размером до 40х30х20 см.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.