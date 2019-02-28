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Доступная Европа: Опубликовано список самых дешевых авиабилетов

Комментариев: 3
С марта украинцам предоставят возможность полететь дешево в 15 городов Европы.
Весной украинцы смогут летать в города Европы за 8-15 евро
Весной украинцы смогут летать в города Европы за 8-15 евро
facebook.com/oktravels.net

Выход Ryanair на украинский рынок и расширение маршрутов Wizz Air повлияло на значительное удешевление стоимости билетов с Киева в европейские города, передает UBR со ссылкой на avianews.com. 

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Так, украинцам предоставили возможность полететь из Киева в Европу с марта по май от 8 до 15 евро в одну сторону.

Самые дешевые авиабилеты Ryanair с вылетом из киевского аэропорта Борисполь:

  • Киев-Быдгощ — €8.
  • Киев-Лондон (Станстед) — €8.
  • Киев-Познань — €10.
  • Киев-Братислава — €13.
  • Киев-Краков — €13.
  • Киев-София — €13.
  • Киев-Варшава (Модлин) — €13.
  • Киев-Вроцлав — €13.
  • Киев-Стокгольм-Скавста €15.
  • Киев-Вена — €15.
  • Киев-Вильнюс — €15.

Отмечается, что в стоимость билета входит только небольшой предмет ручной поклажи размером до 45х25х20 см. 

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Самые дешевые авиабилеты Wizz Air с вылетом из киевского аэропорта Жуляны:

  • Киев-Краков — €15.
  • Киев-Познань — €15.
  • Киев-Братислава — €15.
  • Киев-Лондон — €15.

По данным билетам можно провести также небольшой предмет ручной поклажи, но размером до 40х30х20 см.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.

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Теги: авиасообщение, Украина и Европа, авиабилеты, дешевые авиабилеты, лоукост, лоукостер
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 14:32
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гость
я тоже не вижу таких цен на сайтах Ryanair и Wizz Air. пробиваю конец марта. цены в 2-3 раза выше, чем тут пишут...
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:23
Оценка:  0
гость
"С марта украинцам предоставят возможность полететь дешево в 15 городов Европы"
Читать совсем неуметь? Зато хрень писать аж бегом...
гость  (аноним)  28.02.2019, 14:16
Оценка:  0
гость
"Киев-Познань — €15." - а на сайте цена билета 1219грн. брехуни!!!!
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