Украинцам изменили нормы потребления газа

Из-за массового перерасчета платежки в феврале придут с задержкой.

Решение о переписании норм потребления природного газа для населения не было включено в повестку заседания, передает UBR.

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Но несмотря на это, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб м на человека.

Данное изменение имеет только косметический характер, чтобы обойти решение Окружного административного суда Киева, который приостановил действие нормы в 3,29 куб м.

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"Это уже второе изменение норм потребления за последний месяц. Кабинет министров в очередной раз нарушил процедуры согласования регуляторных актов. Обнародование нового постановления по нормам потребления газа для потребителей без счетчиков менее, чем через месяц после обнародования предыдущего постановления дискредитирует государственное регулирование вообще. Оно имеет целью просто обойти судебное решение", - рассказал эксперт энергетического рынка.

Так, Верховный суд отменил постановление №203 Кабмина с нормой 3,30 куб м на человека, после чего правительство приняло "новое" постановление №63 уже с нормой 3,29 куб м, в отношении которого уже подал иск Кременчуггаз в рамках которого оно было заблокировано судом. Чтобы обойти этот запрет, Кабмин и принял «новое» постановление с нормой 3,28 куб м.

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"Постановление №63 обнародовали 30 января, в результате надо было пересчитать нормы за январь, ведь вначале выставили 3,30. Февраль теперь также придется перечитываться по 3,28, и февральские платежки также могут задерживаться", - предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия прокомментировала квитанции за газ, которые пришли украинцам в январе: "завышенные" нормы потребления газа "абсолютно законны".